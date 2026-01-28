Hijo de Arnoldo Castillo sobre las votaciones: “Los jóvenes vamos a heredar las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy”

Arnoldo Castillo y su esposa Mariamalia Jacobo junto a sus hijos Felipe y María José. (redes/Facebook)

Felipe Castillo, uno de los gemelos del reconocido músico Arnoldo Castillo, integrante del grupo Los Tenores, levantó la voz para hacer un llamado profundo y reflexivo a los jóvenes costarricenses, invitándolos a no quedarse al margen y a ejercer su derecho al voto este domingo 1 de febrero.

Desde el extranjero, donde actualmente cursa sus estudios universitarios, Felipe utilizó su cuenta de TikTok para compartir un mensaje que luego fue difundido por su papá y que rápidamente llamó la atención por la claridad y contundencia de sus palabras.

“Los jóvenes de hoy nos estamos enfrentando con algo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Por primera vez tenemos un exceso de información”, señaló.

"¡Salgamos A Votar!", el llamado del hijo de Arnoldo Castillo a los jóvenes

A eso le sumó el impacto de las redes sociales, los influencers, las marcas, las crisis mundiales y “20 candidatos dándose a patadas por nuestra atención”.

Según explicó, este bombardeo constante provoca un efecto peligroso: “Cuando todo el mundo está hablando al mismo tiempo, la gente se deja de entender, la conversación colapsa, nos polarizamos y nos aislamos”.

Para Felipe, ese escenario hace que muchos jóvenes sientan que participar no vale la pena.

“Empezamos a tener la tentación de decir: ‘me lavo las manos’, ‘hasta luego’, ‘quiero dejar de hablar’, ‘esta conversación no va a llegar a ningún lado’, ‘esto no es para mí’”, reflexionó el también hijo de la expresentadora de Teletica Mariamalia Jacobo.

Incluso, mencionó que algunos llegan a pensar que si el sistema está roto, no es responsabilidad de ellos.

Heredarán las consecuencias

Sin embargo, el pianista y estudiante de música fue enfático en advertir que esa postura tiene consecuencias.

“El problema es que no salir a votar no es salirse del sistema, es invisibilizarse dentro de él”, afirmó.

Mientras algunos deciden apartarse, recordó que “las decisiones se siguen tomando, las leyes se siguen pasando y los proyectos siguen avanzando”.

Arnoldo Castillo es uno de los cantante integrantes del grupo Los Tenores. (redes/Facebook)

Felipe recalcó que quienes más sentirán el impacto de esas decisiones serán precisamente los jóvenes.

“Somos nosotros los que vamos a heredar las consecuencias de lo que se decida hoy”, dijo.

Los hijos de Mariamalia Jacobo y Arnoldo Castillo viven en Estados Unidos donde están estudiando música.

Por eso, cerró su mensaje con una invitación directa y cargada de amor por el país.

“Este 1 de febrero le pido a los jóvenes, a mis amigos, a mis compatriotas del país que tanto amo, Costa Rica, que celebremos el privilegio que tenemos y salgamos a votar”.

Un llamado claro, sincero y desde la voz de un joven que recuerda que la democracia también se defiende participando en estas elecciones 2026.