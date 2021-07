Hijo de Eduardo Yáñez revela que sufrió abuso sexual en su infancia

El hijo del actor mexicano Eduardo Yáñez, quien lleva su mismo nombre, contó ante las cámaras de Primer Impacto el abuso sexual que sufrió por parte de una empleada de su madre.

"Me tomó varios años sacarme la idea de que un acto sexual no es malo y que viene de dos personas que se quieren de buena onda, no de agresividad ni de forzar a las personas", dijo.

Reveló que cuando decidió tener relaciones íntimas con su pareja le sudaban las manos.

"No podía entrar en el acto sexual porque estaba asustado", contó.

Sin embargo, Yáñez se mostró optimista frente a la vida.

El hijo del actor mexicano admitió, por primera vez, la razón por la cual discutió y está distanciado con su padre.

Yáñez aceptó que cuando tenía 15 años metió mano donde no debía, ya que comenzó a usar sin autorización dinero de unas cuentas bancarias de su papá, las cuales eran para utilizar en caso emergencia y para su futuro universitario. En total, el joven se gastó unos $15 mil.

También recordó su padre lo hizo pasar un gran susto, luego de que le hiciera una llamada diciendo que iban a ir por él para llevarlo de regreso a México, ya que lo que había hecho era un delito.



"Cuando mi papá se enoja dice cosas como 'te odio' o 'nunca debiste haber nacido'", dijo con lágrimas el retoño del polémico actor, quien está demandado por haber golpeado a un periodista hace una semanas.



El muchacho también aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje de perdón a su padre.

"Perdón, papá. Me siento mal de haber reaccionado de esta manera, abrí una puerta interna de los dos y lo siento", aseguró.

Yáñez concluyó que quiere que su hijo, quien nacerá el otro mes, conozca a su abuelo y que se abra un nuevo capítulo en la vida entre los dos.

Sin embargo, el famoso actor no ha dado ninguna declaración al respecto.