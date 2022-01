Hijo de Maynor Solano demuestra que es un experto en temas de fútbol

Mientras la mayoría de niños en la actualidad tiene su cabeza puesta en videojuegos como Roblox, Minecraft, Among Us o se dedican a seguir a gamers o youtubers, que juegan en línea, el pequeño Marcelo Solano rompe el molde por completo.

Él es el hijo mayor del periodista de Repretel Maynor Solano, quien ha compartido en las últimas semanas la pasión que tiene su primogénito por el fútbol, algo que hace unos años era algo normal en los güilas, pero ahorita no es así, pues los intereses de los más pequeños han cambiado.

Con apenas cinco años, Marcelito es un experto en temas del deporte rey, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Él niño sabe, investiga y pregunta, ya que nunca se queda con la duda.

En los videos Maynor le pregunta cosas que ni los grandes tienen idea, pues su hijo sabe desde quién usa la camisa número 17 del Manchester City (Kevin De Bruyne), por qué Edinson Cavani porta la 21 en el Manchester United (porque la 7 se la dio a Cristiano Ronaldo cuando llegó), las trayectorias de futbolistas y hasta las celebraciones que realizan.

Maynor Solano Marcelito ya es más fiebre que su tata Maynor Solano. Cortesía.

El medio local no se queda atrás, pues Marcelito, quien asegura ser saprissista, ya tiene clarísimo que Mauricio Vargas ahora es ficha de Herediano, aunque fue cedido a Guanacasteca, detalles que solo a un fiebre no se le van.

Maynor cuenta que los videos se hicieron sin ninguna planificación, simplemente se sentaron y él le comenzó a hacerle preguntas a Marcelito, quien está más que fogueado para estos y otros exámenes.

“A mí me llama mucho la atención el interés que él tiene por el fútbol, en lugar de ponerse a jugar por horas ese montón de juegos de ahora, más bien se pone a buscar en YouTube partidos viejos, de Boca, del Madrid, del PSG, la Champions lo vuelve loco y me pasa preguntando. Como él también está entrenando pasa más que enfiebrado. Es un don particular porque él solo se aprende toda esa información”, señaló.

Hijo de Maynor Solano Marcelito podría ser el futuro de la sele. Cortesía.

Cuando el periodista está trabajando, Marcelo lo llama para preguntarle en cuál canal van a dar alguna mejenga que quiere ver y se sienta solito a verla. Sus futbolistas favoritos son Keylor Navas, Lionel Messi y Ngolo Kanté.

“Él quiere ser futbolista, sueña con jugar en el PSG con Keylor. De aquí es aficionado a Saprissa, un día vio al Monstruo y le gustó. Además la canción Viva Saprissa lo marcó, de hecho ahora el 25 (enero) cumple años y quiere que el Monstruo vaya a la fiesta.

“A mí esposa que casi no le gusta el fútbol, la ha hecho aprender porque él siempre está pendiente de ver los partidos, no solo de los equipos que sigue, sino de todos los del campeonato nacional, él pasa preguntando a qué hora juega la Liga o Herediano”, agregó.

Maynor Solano Marcelito tiene un gran tesoro, una camiseta firmada por Keylor. Cortesía.

Como buen fiebre, Marcelito tiene en su clóset muchos uniformes de equipos de fútbol y hace unos días, para Navidad, el Niñito Dios le trajo seis, todos con su nombre. Destacan las chemas del Cruz Azul, de las selecciones de Guatemala y de Canadá, del Borussia Dortmund y del Saprissa.

Uno de los más grandes tesoros que tiene es una camiseta y unos guantes firmados por Keylor Navas, que consiguió luego de que la selección le ganará a El Salvador, en octubre del año pasado.

Gran diferencia.

Maynor sabe que su hijo tiene algo especial, ya que en muchas ocasiones cuando comparte con otros niños, son pocos los que le dan pelota para jugar fútbol.

“Son contadas las veces que juegan con él, yo siempre le ando bola y él les dice que jueguen, pero nadie le responde, los otros están con la tablet, que ahora es lo normal, antes el raro era el que no jugaba, ahora más bien es el que sí juega”, añadió.

Maynor apoyaría a su hijo si decide dedicarse al fútbol, ya sea como jugador o incluso como periodista deportivo.