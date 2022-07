Hijos de Piqué y Shakira ya conocieron a la “amigovia” del futbolista

Shakira, Piqué y sus hijos Milan y Shasha. Foto: GDA

La amiga especial o “amigovia”, dirían por ahí, que tiene el futbolista Gerard Piqué, ya habría conocido a los hijos que el futbolista tiene con Shakira.

Según las periodistas españolas Lorena Vásquez y Laura Fa, conocidas como las “Mamarazzis”, la conquista del jugador del Barcelona ya fue presentada ante Milan y Sasha, los hijos que el español concibió con la artista colombiana.

En un pódcast del medio español El Periódico, las mujeres han informado desde el minuto cero todo lo relacionado con la ahora expareja y, por supuesto, eso de la supuesta nueva novia de Piqué no fue la excepción.

Entonces, Laura Fa puso sobre la mesa lo dicho por una de sus fuentes respecto a que el futbolista viajó a Dubai con una rubia, con la que se le ha visto frecuentemente durante los últimos días, aunque su viaje fue laboral porque la mujer trabaja en Kosmos, empresa del deportista.

La fuente habló de la mujer en términos de “novia” de Piqué, pero las periodistas prefieren no llamarla de tal manera porque todavía no hay pruebas que confirmen una relación sentimental entre ambos. Aunque le dan la etiqueta de “amiga especial”.

Por su parte, Lorena Vázquez comentó que durante el Balloon World Cup, realizado en Barcelona el domingo pasado, donde Piqué estuvo con sus hijos, también hizo acto de presencia su comentada amiga, de quien no se ha ampliado la información sobre su nombre, según cuenta Infobae.

“Esta chica también estaba en ese recinto y también es cierto que me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja (Shakira y Piqué), no sé en calidad de qué, me imagino que como una compañera de trabajo más. Yo dudo mucho que la haya presentado como su pareja”, expresó la periodista española.