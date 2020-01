“La verdad el proceso ha ido muy bien y no he tenido ningún problema ni con él (Esteban) ni con Marco. La niña sí es de Marco y él siempre ha sabido que es el papá de mi hija y Esteban que no es el papá. Yo ya me había divorciado cuando estuve con Marco y con Estaban no tengo nada desde que firmé el divorcio. Terminamos porque la relación no funcionó, no por una infidelidad como él anda diciendo”, aseguró.