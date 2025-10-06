Farándula

Horóscopo chino: las energías y predicciones para esta semana del 6 al 12 de octubre

La rueda zodiacal oriental marca un nuevo ciclo con influencias que afectarán a todos los signos. Reflexión, amor, renovación y decisiones marcarán los próximos días según el horóscopo chino

Por La Nación / Argentina / GDA
Horóscopo Chino 2023 del Año Nuevo Chino del Conejo de Agua. El Dragón.
Los 12 signos del horóscopo chino enfrentarán cambios y decisiones importantes esta semana. (Shutterstock)

Los signos del horóscopo chino atravesarán días de transformaciones, emociones profundas y oportunidades de crecimiento personal. Según la tendencia astrológica oriental, será un momento ideal para reflexionar, sanar heridas y tomar decisiones que definan nuevos caminos.

A continuación, el panorama para cada uno de los 12 animales del zodiaco chino:

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Semana de introspección y claridad. Habrá momentos de reflexión que llevarán a decisiones acertadas. Ideal para cambiar hábitos, desintoxicar el cuerpo y liberar viejas emociones.

Tendencia: buscar equilibrio emocional y abrirse al cariño.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Tiempo de cambios y reconocimiento. Los esfuerzos comienzan a dar frutos. La energía favorece el amor y los vínculos sinceros.

Tendencia: expresar sentimientos sin miedo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Horóscopo Chino 2023 del Año Nuevo Chino del Conejo de Agua. El Tigre.
Según la astrología oriental, las energías favorecen la reflexión y la armonía. (Shutterstock)

Semana de imprevistos que pondrán a prueba tu temple. Mantener la calma será clave para que todo fluya positivamente.

Tendencia: superar desafíos con actitud positiva.

Gato o Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Etapa de aprendizaje y crecimiento interior. Posibles roces laborales, pero gran conexión familiar y emocional.

Tendencia: refugiarse en el hogar y valorar la calma.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Energía estimulante para avanzar y tomar decisiones firmes. Los proyectos fluyen y el amor se renueva.

Tendencia: actuar con prudencia y evitar impulsos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Gran iniciativa y creatividad. Semana ideal para nuevos proyectos, pero sin sobrecargarse.

Tendencia: elegir entre dos caminos con serenidad.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Mucho movimiento y productividad. No descuides el descanso ni los vínculos personales.

Tendencia: algo nuevo empieza a crecer interiormente.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Excelente momento para acuerdos, viajes y comunicación. En el amor, la empatía será clave.

Tendencia: fortalecer virtudes y trabajar debilidades.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Creatividad en alza. Oportunidades laborales y mejoras económicas. Amor intenso, pero con necesidad de libertad.

Tendencia: no dejarse llevar por las apariencias.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Etapa de crecimiento personal. Posibles cambios positivos en el trabajo y en la imagen personal.

Tendencia: un gesto amable puede mejorar el clima familiar.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Buena semana para la vida social y el progreso profesional. Las relaciones se fortalecen y habrá claridad emocional.

Tendencia: expresar dudas traerá renovación.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Días de crecimiento personal y madurez emocional. Cuidado con los gastos excesivos y los conflictos innecesarios.

Tendencia: confiar en el proceso y mantener el optimismo.

*Nota realizada con ayuda de IA.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

