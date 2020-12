“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven. (...) He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo! Agradecido”.