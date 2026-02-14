Hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿cuánto horas diarias escucha el tico radio?

La radio sigue siendo la gran compañera de muchos ticos en su día a día. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Hoy es el Día Mundial de la Radio y Kantar IBOPE Media presentó datos actualizados que confirman la vigencia y el peso estratégico de la radio en Costa Rica, tanto para las audiencias como para los anunciantes.

Lejos de perder relevancia frente a las plataformas digitales, el medio continúa siendo parte fundamental del consumo diario de los costarricenses.

De acuerdo con el estudio Target Group Index (TGI) Costa Rica 2025 R3, el 61% de la población afirmó haber escuchado radio tradicional en los últimos 30 días. Sin embargo, al sumar el consumo tanto offline como online, la cifra asciende a un sólido 79,8%, reflejo del esfuerzo de las emisoras por diversificar sus plataformas y adaptarse a las nuevas formas de acceso.

Además, el 31% de los oyentes dedica entre una y menos de tres horas diarias a la radio, un nivel de exposición que favorece la recordación de contenidos y mensajes comerciales.

Felicidades en su día a todos los locutores, técnicos y controlistas que hacen radio en Costa Rica. (Rafael PACHECO GRANADOS)

La radio se mantiene como un medio cercano y funcional. Por ejemplo, el entretenimiento es el principal motivador de escucha para el 39% de los oyentes, seguido por la información con un 33%, mientras que un 14% la percibe como una compañía habitual, resaltando su capacidad de generar conexión emocional.

En términos publicitarios, el 80% de quienes escuchan radio consume streaming de música, el 79% utiliza redes sociales y el 44% accede a TV streaming.

Durante el 2025, más de 1.700 anunciantes pautaron en radio junto a otros medios y 1.056 lo hicieron exclusivamente en este formato.

“Los datos evidencian que la radio sigue siendo un medio de alto alcance y gran capacidad de conexión en Costa Rica”, señaló Priscilla Madriz, Kantar IBOPE Media.