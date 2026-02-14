Farándula

Hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿cuánto horas diarias escucha el tico radio?

Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio

Por Silvia Núñez
La radio sigue siendo la gran compañera de muchos ticos en su día a día. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Hoy es el Día Mundial de la Radio y Kantar IBOPE Media presentó datos actualizados que confirman la vigencia y el peso estratégico de la radio en Costa Rica, tanto para las audiencias como para los anunciantes.

Lejos de perder relevancia frente a las plataformas digitales, el medio continúa siendo parte fundamental del consumo diario de los costarricenses.

De acuerdo con el estudio Target Group Index (TGI) Costa Rica 2025 R3, el 61% de la población afirmó haber escuchado radio tradicional en los últimos 30 días. Sin embargo, al sumar el consumo tanto offline como online, la cifra asciende a un sólido 79,8%, reflejo del esfuerzo de las emisoras por diversificar sus plataformas y adaptarse a las nuevas formas de acceso.

Además, el 31% de los oyentes dedica entre una y menos de tres horas diarias a la radio, un nivel de exposición que favorece la recordación de contenidos y mensajes comerciales.

Felicidades en su día a todos los locutores, técnicos y controlistas que hacen radio en Costa Rica. (Rafael PACHECO GRANADOS)

La radio se mantiene como un medio cercano y funcional. Por ejemplo, el entretenimiento es el principal motivador de escucha para el 39% de los oyentes, seguido por la información con un 33%, mientras que un 14% la percibe como una compañía habitual, resaltando su capacidad de generar conexión emocional.

En términos publicitarios, el 80% de quienes escuchan radio consume streaming de música, el 79% utiliza redes sociales y el 44% accede a TV streaming.

Durante el 2025, más de 1.700 anunciantes pautaron en radio junto a otros medios y 1.056 lo hicieron exclusivamente en este formato.

“Los datos evidencian que la radio sigue siendo un medio de alto alcance y gran capacidad de conexión en Costa Rica”, señaló Priscilla Madriz, Kantar IBOPE Media.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

