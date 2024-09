Hoy inician los ensayos de “Mira Quién Baila” y Lisbeth Valverde empezó con ventaja

Lisbeth Valverde adelantó cómo la prepara Javier Acuña para su debut en "Mira Quién Baila" (Instagram)

Lisbeth Valverde contó detalles de su preparación y la de Javier Acuña para el arranque de “Mira Quién Baila”, donde la reina de belleza tendrá una gran ventaja.

La Miss Costa Rica es una de las participantes que más ha llamado la atención de la lista y muchos están deseando verla bailar al lado del talentoso pelirrojo.

“Hoy Javi inició con la producción y montaje. Mañana vamos con todo al ensayo. Muy emocionada de que al fin llegó esta semana, a darla toda con Javi en Mira Quién Baila”, contó.

Desde que se anunció el formato, la macha ha sido la estrella que más emocionada se ha mostrado con esta oportunidad y especialmente cuando descubrió que su pareja es Acuña, porque él fue su coreógrafo en el reality del Miss Costa Rica y en su camino al Miss Universo, por lo que tienen mucho terreno ganado con respecto a otras parejas que ni siquiera se conocen, como Diego Bravo y Yessenia Reyes.

“Tengo los sentimientos a flor de piel. A mí me tiene tranquila que voy a bailar con Javi, ustedes saben que él es demasiado espectacular y sé que en eso no voy a tener ningún problema, pero esto me saca demasiado de mi zona de confort, bailar frente a un público y frente a toda Costa Rica en general, no es algo a lo que uno esté acostumbrado”, explicó.

La reina de belleza está tan comprometida con el proyecto que a pesar de que hasta este martes va a empezar a ensayar con su pareja, tiene días de recibir clases por su cuenta.

Para concluir su desahogo en redes, agradeció a todas las páginas de fans que la están siguiendo y apoyando en redes sociales.