¿Hubo beso entre Greivin Morgan y la bailarina Lucía Jiménez? ¿Qué dijo su prometida?

Greivin Morgan y Lucía Jiménez sorprendieron a todos con su sensual baile y el beso disimulado que se dieron. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

¿Se besó o no Greivin Morgan con la bailarina Lucía Jiménez en la gala de este domingo en Dancing with the Stars?

El modelo fue el invitado en esta sétima gala y durante su presentación se notó que se apretó a la bailarina en medio de la sensual bachata, pero nos fuimos a preguntarle directamente al morenazo si en realidad pasó y qué opina su prometida Sheiris Montero de eso.

El modelo aseguró que la bailarina es como su mejor amiga y que por eso existe la confianza para bailar de esa manera. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“El que lo vio, lo vio y el que no lo vio, se lo perdió. No sé si hubo”, dijo el musculoso.

Grevin y Lucía fueron pareja de baile en la sexta temporada del programa por lo que quedaron siendo muy buenos amigos y, según explicó, la confianza que quedó entre ellos permite que puedan bailar con tanta sensualidad y besarse sin que se malinterprete o sea una falta de respeto hacia su pareja.

“Volver a bailar con Lu es un honor, es una gran amiga, hemos hecho una amistad en estos dos años chivísima, y cuando vine a la pista y a pesar de los nervios, de la ansiedad y demás, estás bailando con tu amiga, entonces, todo cambia y hay más confianza para hacer eso y otras cosas”, dijo Morgan.

Ellos fueron pareja de baile en la temporada pasada y fue el mismo Greivin quien pidió bailar con Lucía. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Pero, ¿qué opina Sheiris de verlo besarse con otra mujer y en televisión nacional?

“Para nosotros, Lucía se ha convertido en una mejor amiga, entonces, tiene toda mi confianza, yo se lo presto y sé que es parte del show. Sé que entre más conexión, más sensualidad se vea, mucho mejor y la verdad me fascinó. Si por baile fuera. ya vemos quién era el que tenía que ganar (en la temporada pasada) así que yo muy orgullosa de mi negrito”, mencionó la actriz.

Sheiris dice que no siente celos por Lucía. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La también influencer además aclaró que como no es nada celosa, ella misma fue la que le propuso la idea a Greivin de abrirse la camisa para que mostrara más carnita.

“Yo le dije: ‘negro, usted tiene que enseñar un poquito’ y la idea que se quitara la camisa fue mía. Como yo estudié teatro, uno sabe lo necesario que es la parte de la interpretación y entrar en ese personaje, así que me encantó y espero que en casa hayan disfrutado verlo así más peladito”, mencionó la prometida.

Greivin y Lucía estuvieron a punto de ganar la temporada de Dancing de 2019; sin embargo, los votos del público le dieron el gane a la actriz Sofía Chaverri.