Humorista Edson Picado nos contó el “platal” que ha gastado en su colección de pelucas para sus imitaciones

Edson Picado nos mostró su colección de pelucas. Cortesía.

El famoso humorista e imitador de Pelando el Ojo, Edson Picado abrió las puertas de su vida para contarnos algunos secretos de su profesión y nos mostró su fascinante y “cariñosa” colección de pelucas.

Picado se ha convertido en uno de los imitadores más queridos del pueblo costarricense, ya que ha demostrado que desde muy pequeño, lleva en la sangre su pasión por el humor y la caracterización.

Entre su lista de personajes destacan algunos muy conocidos como Doris Goldgewicht, Djenane Villanueva, Dinorah Barquero, Pablo Guzmán, Víctor Carvajal y otro montón más.

Este comediante nos contó que él y su familia antes disfrutaban disfrazarse en las fiestas familiares, buscando ropa y zapatos en los roperos de todos, para armar divertidos shows, y lo que para muchos era solo un momento de diversión, para él era una oportunidad para foguearse, y desarrollar su talento.

Pero fue en el colegio donde este talentoso muchacho descubrió su habilidad para imitar voces, y pronto sus compañeros y profesores se convirtieron en su público entusiasta, por lo que lo motivaron a mostrar su talento en actos cívicos y en ocasiones especiales.

Esta combinación de imitaciones vocales y caracterizaciones físicas se convirtieron en su sello distintivo.

“Al ver que podía hacer voces recordé que me gustaba mucho caracterizarme de personas y es por eso que cada vez que saco una imitación de un personaje también analizo que tenga la posibilidad de imitarlo físicamente y no solo en voz”, comentó.

Esta pasión por la caracterización, lo ha llevado a ser un gran coleccionista de pelucas, todo para meterse de lleno en el papel de los personajes.

“Todo es más fácil, porque tengo la ventaja de que me gusta coleccionar pelucas desde hace años y tengo más de 100, algunas me las han regalado y otras las he comprado, los precios de cada una van desde los 10 mil, hasta los 80 mil colones, entonces cuando me corresponde sacar un personaje nuevo reviso el montón de pelucas y la adaptó a lo que necesito”, expresó.

Además, nos contó que la peluca más cara que tiene fue la que utilizó para interpretar a “Soy Pipa”, una imitación de “Coco Vargas” años atrás. Esa le costó 70 rojitos.

Esta es la peluca más cara del imitador Edson Picado. Cortesía

Para mantener ordenada su preciada colección, Edson guarda las pelucas más utilizadas en cabezotes y tiene la ropa de los personajes separada en cajones, para evitar mezclarla con su ropa personal.

Edson Picado tiene 100 pelucas. Cortesía.

Edson Picado disfruta mucho lo que hace. Cortesía.

Colección de pelucas de Edson Picado. Cortesía

Edson Picado cuida muchos sus pelucas. Cortesía

La ropa

En cuanto a la ropa, este imitador suele conseguir prendas de segunda mano, especialmente cuando se trata de personajes femeninos, ya que se le hace difícil obtener ropa de su talla, sin embargo; para personajes masculinos, encuentra más facilidad para conseguir la vestimenta adecuada. De hecho, nos contó que ha recibido regalos especiales, como la filipina blanca de la chef Doris, la cual utiliza en su caracterización.

Para este artista, el tema de conseguir zapatos es todo un problema, ya que él calza 45, aunque confiesa que donde siempre tiene suerte es en los outlets ya que ahí encuentra su talla.

La chef Doris le regaló a Edson Picado la camisa con la que la imita. Cortesía.

Parte de la ropa de los personajes de Edson Picado. Cortesía.

“Apenas tengo dos pares, tengo unos bajos que son lo que uso para los personajes de Djenane, Doris y Dinorah, mientras que tengo otros altos que los uso cuando imitó a Carolina Sánchez, con esos, terminó midiendo más de dos metros”, agregó.

Parte de los accesorios con los que complementa los trajes y demás, los adquiere en tiendas locales, aunque confesó que algunos son donados por amigos o familiares.

El querido actor dijo que toda esa dedicación y esfuerzo de lograr una caracterización auténtica ha sido parte de su trabajo personal.

Además, el joven nos confesó que a veces comparte accesorios con su novia Katherinne González, quien también es humorista.

“Nunca nos hemos peleado por ropa o alguna cosa, más bien las cosas que tengo también le han servido a ella para sacar los excelentes personajes que hace”, comentó.

Edson Picado comparte accesorios con su novia la también humorista Katherinne González.

Edson nos confesó que cuando va de compras y, se le aparece algún accesorio, ropa, peluca que le llame la atención y que por supuesto le guste, no duda en comprarlo porque sabe muy bien que le dará un buen uso con la caracterización de sus personajes.