Humorista Katherinne González contó qué hizo para aprender a aceptar su cuerpo tal y como es

Ahí donde la ven, toda fuerte, simpática y soñadora, la humorista de Pelando el ojo, Katherinne González también ha tenido momentos muy duros en cuanto a la aceptación de su cuerpo y de lo que es como ser humano.

A pesar de eso, ha podido salir adelante y contó en sus redes sociales cuál es la receta que ha utilizado para convertirse en una persona feliz y muy admirada, tanto por su labor en el programa de humor, como en su vida en general.

“Hoy agradezco por mi cuerpo, por el poder y fuerza que me da, por permitirme hacer el deporte que amo, porque a pesar de que me tomó tiempo aceptar aquellas cosas que me disgustaban, logré entender que solo aceptándolas lograría trabajar en el amor hacia mí misma.

“Porque no se trata de que todo nos tenga que gustar de nosotros mismos, no podemos romantizar la aceptación, pero sí podemos verla como una herramienta para lograr grandes cambios internos, se trata de reconocer las cosas tal y como son. Aceptar la realidad no significa que nos tenga que gustar, se trata de convivir con ella. Es ponerse frente a un espejo y decir ‘no me gustan mis muslos y mi nariz, pero los acepto tal y como son’”, contó.

Humorista de “Pelando el Ojo” tuvo un cambio de vida gracias al ejercicio

Según ella, todavía le surgen muchas dudas de lo que es, pero sigue adelante, sin hacerse daño a sí misma.

“Porque en el momento que me miro a ese mismo espejo con rechazo, surgen dudas y autosabotaje, con la idea de ‘arreglar’ lo que no me gusta. Esos pensamientos y emociones nos llevan a buscar soluciones rápidas, como dejar de comer, contar calorías, restringirnos… y con el tiempo nos damos cuenta que NO son prácticas sostenibles y nos llevan a frustrarnos al no poder cambiar esos ‘defectos’”, comentó entre otras cosas.

Recordemos que Katherinne tuvo un cambio de vida radical entre el 2018 y 2019 donde perdió muchos kilos y ganó mucha calidad de vida y salud, lo cual no cambia por nada.