Humorista Opo Marín le tira duro a cantante nacional que audicionó en Nace una estrella

Las audiciones para la sétima temporada de Nace una estrella, de Teletica, llevan dos semanas. (JOHN DURAN/John Durán)

Las audiciones de Nace una estrella continúan y los aspirantes a participar en esta sétima temporada no dejan de sorprender con su talento y pasión.

Para nadie es un secreto que estar dentro de uno de los formatos de canal 7 representa exposición a nivel nacional y una gran oportunidad de crecimiento profesional y, por eso, casi 2.000 personas han llegado a pulsear un campito.

Este jueves, uno que llegó a probar suerte y a presentarse frente al jurado fue el cantante nacional Joseph Ríos, conocido artísticamente como Joseph El Salse, quien tiene más de 10 años de trayectoria musical.

Aunque ha estado de invitado en programas como Sábado Feliz, de canal 7, no quiso perderse la oportunidad de demostrar una vez más sus habilidades artísticas.

Joseph Ríos, mejor conocido como Joseph El Salse, audicionó en Nace una estrella. (redes/Facebook)

Joseph interpretó un primer tema acompañado de un teclado y después cantó una parte de dos temas distintos al ritmo de merengue.

De momento, el artista no sabe si pasó a la segunda ronda de audiciones, pues no será hasta la otra semana que den a conocer la lista oficial.

Pero su audición causó descontento en el humorista Adolfo “Opo” Marín, quien lo criticó por querer “quitarle” el campo a un talento nuevo o que apenas está iniciando su carrera artística.

Joseph El Salse no quiso perder la oportunidad de probar suerte en el programa de Teletica. (redes/Facebook)

“No lo puedo creer, que las grandes estrellas de la música y del canto quiten el espacio al que quiere hacerse estrella del canto, pues ustedes ya lo lograron. De verdad, con toda la admiración que les tengo y respeto, porque son superartistas y los aplaudo mucho, pero ya ustedes tienen camino, mucho camino recorrido, muchos escenarios, en el exterior, inclusive. Me parece y, como fiel seguidor de este maravilloso formato, deberían de poner reglas y ver quién es, quiénes tienen el derecho de conseguir esa estrella. No es de buen ver que pongan a un principiante con un personaje ya reconocido, profesional y con currículum, es como poner al maestro con el alumno a hacer un examen, lógico mucha ventaja por delante”, publicó Marín en las redes sociales de Joseph El Salse.

El humorista además le tiró a la producción de Teletica porque, a su parecer, deberían de “ver con lupa” esos detalles, pues siente que no van acordes con el nombre del programa.

Opo Marín criticó a Joseph El Salse por ir a la audición de Nace una estrella. (redes/Facebook)

El humorista, quien estuvo en Tu cara me suena, otro formato de Teletica, agregó que ha visto a artistas audicionar como si fueran “primerizos” y que hasta alguien del jurado le dice: ‘Así se audiciona’. “¡Cuidado no!”, escribió.

“De verdad, me sorprende ver a estos grandes del canto estar audicionando para buscar esa estrella que ya hace muchos años Dios se las regaló por ese divino don del canto que tienen. Con todo mi cariño les pido que mediten bien lo que están haciendo y no sean tan ingratos de quitarle las posibilidades al novato que sueña con ese espacio, espacio que ustedes ya conquistaron hace muchos años. Yo me sentiría muy mal de verdad y hasta pena me daría de competir, pues voy a revolcar al contrincante muy fácil, que es inexperto, y que quiere algún día llegar a ser como ustedes”, recalcó.

Opo Marín criticó hasta a la producción de Teletica por no hacer un filtro de los participantes. (Manuel Herrera)

Ya le pedimos una opinión a El Salse sobre lo que le escribió Opo, así como a la productora Vivian Peraza, de Teletica Formatos, pero seguimos a la espera de sus respuestas.

El cantante nacional nos indicó que ya casi nos atendía, mientras que la productora nos pidió tiempo para contestar, pues está justamente ocupada con las audiciones.