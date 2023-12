Humorista Opo Marín recuerda a su fallecida novia en una fecha muy dolorosa para él

Humorista Adolfo "Opo" Marín

Un 11 de diciembre del 2018 falleció la joven Sherylyn Ramos, novia del humorista Adolfo “Opo” Marín, fecha que él jamás olvidará.

Como se cumplen cinco años de su partida terrenal, el comediante decidió dedicarle unas palabras, a través de su cuenta de Instagram, con el fin de recordar lo feliz que él era a su lado.

“Shey, la mujer más maravillosa y especial que he conocido y sé que muchos están de acuerdo. Shey marcó en mi vida un antes y un después, fue la que me llenó siempre de felicidad, la que se convirtió en mi compañera inseparable, la compañera de viaje, la amiga confidente, la compañera que siempre estuvo ahí en los momentos más importantes, felices y tristes”, publicó.

Opo y Shey mantuvieron una relación por 15 años y ella falleció, a los 33 años, por un problema en el hígado. Además, estando internada en el hospital Calderón Guardia le entró una bacteria al organismo.

“Hoy elevó mi sentimiento más noble hasta esa estrella brillante donde ella habita, decirle con mi corazón roto que la amo, que me haces mucha falta y desearía tenerte y daría todo por volver a verte. Son cinco años que no logro superar este dolor tan grande que me dejaste, cinco años de no despertar de esta pesadilla que aún no logro superar, el saber que ya no estás”, agregó Opo en sus redes.

Sherylyn, además, era sobrina del humorista Carlos Ramos, “el Porcionzón”, y fue él precisamente el que los presentó y desde entonces, siempre iban juntos a todos los eventos faranduleros.