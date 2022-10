Humorista Opo Marín se siente orgulloso de haber dejado un vicio

Adolfo "Opo" Marín es uno de los humoristas con más trayectoria en el país. Archivo (Maritza Ruiz)

Para el humorista Adolfo “Opo” Marín el 19 de octubre es una fecha muy especial desde hace ocho años y no precisamente porque tenga que ver con el nacimiento de algún nieto.

Hace ocho años atrás dice que tomó la “mejor decisión” de su vida y sin necesidad de ayuda sino a pura fuerza de voluntad.

Ese 19 de octubre del 2014 le dijo que nunca más volvería a fumar y hasta la fecha se ha mantenido firme.

“Hoy hace ocho años me levanté temprano como lo hacía siempre, salí donde el chino del abastecedor a comprarme la maldita cajetilla de cigarros, al regresar a la casa vi el anuncio de advertencia del peligro de fumar acompañado de una imagen de un pulmón negro canceroso, eso me hizo frenar, volver a ver al cielo y decirle con todo mi corazón: ‘señor Dios mío, quítame este cruel y maldito vicio’. Hoy celebro este milagro y puedo dar testimonio que no hace falta tratamiento alguno más que tener las agallas y la fe”, publicó.

“Opo” es consciente que ese es uno de los vicios más duros de dejar, pero asegura que así como él lo logró, a puro coraje, los demás fumadores de años también lo pueden hacer.

“Hoy me aplaudo, hoy me felicitó, hoy puedo decir me quiero y, sobre todo, quiero a mi familia, quiero a mi entorno”, escribió.

El locutor de radio Actual (107.1 F.M.) contó que no solo dejó el cigarrillo por su salud, sino por el daño que le hacía a su familia o a sus allegados cuando fumaba a su lado.

Además contó que cuando tenía ese vicio no podía ni subir unas gradas “sin dejar de ver esas lucecitas brillantes, me sentía sin fuerzas”, iba al gimnasio y “no aguantaba la rutina que me daba el instructor”, y que no olvida lo mal que olía su ropa, la ropa de cama y su aliento, en aquel tiempo.

“Es tan terrible este vicio que el índice de mortalidad por cáncer de pulmón es uno de los más altos. A todo esto, sume la inversión que se hace, hasta se puede hacer un ahorro importante”, recalcó.

Opo dice que antes iba al gimnasio y no aguantaba la rutina que le ponía su instructor. Archivo

El humorista ve con mucha seriedad este tema y dice que el que fuma no se quiere y no quiere a sus seres queridos” porque si fuera así dicen: “nunca más un cigarro”, como él fue capaz de hacerlo luego de fumar por años.