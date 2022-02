Ignacio Santos contradice a Pilar Cisneros y dice que cuando ella salió del 7 prometió “amistad eterna”

Ignacio Santos respondió por primera vez a Pilar Cisneros. Cortesía. (Rafael Pacheco Granados)

Por medio de un editorial, el periodista y director de Telenoticias Ignacio Santos, se refirió por primera vez a las palabras de su excompañera y colega Pilar Cisneros, en donde afirma que salió del 7 en el 2013 debido a que no estaba de acuerdo con las líneas editoriales y comerciales que le imponían.

El texto, titulado: “Sigue Petra con calentura”, fue publicado la mañana de este martes en la página de Teletica.com y allí, Santos señala que en aquel momento doña Pilar no mostró ninguna insatisfacción y más bien, dejó la empresa prometiendo amistad eterna a los dueños del canal.

Este el texto completo.

“La hoy diputada electa, Pilar Cisneros, tiene con canal 7 una extraña fijación para nada correspondida. Acabo de ver una entrevista donde dice que renunció hace 9 años porque le imponían líneas editoriales y comerciales. Si me hubieran impuesto esto habría renunciado en el acto y con absoluta claridad señalando la verdadera razón de mi retiro a televidentes y colegas. Seguro estoy que así procedería cada uno de mis compañeros de redacción.

Pilar Cisneros ha señalado que salió del 7 porque le imponían acuerdos comerciales y editoriales. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Muy por el contrario, en el 2013, la hoy política no mencionó ni una palabra de lo que ahora dice y, en una melosa carta de renuncia dirigida a los dueños de Teletica, revela que ‘los sentí parte de mi familia’. Y apunta, como único motivo de su retiro, que ‘llegó el momento de bajar el ritmo, de dejar la vorágine de las noticias diarias para compartir más tiempo con la familia’.

“Cisneros concluye su lisonjera (que alaba) misiva prácticamente prometiendo ‘amistad eterna’ a los dueños del canal que hoy critica: “Pueden estar seguros que jamás renunciaré a los lazos de amistad, afectividad y cercanía que creamos a lo largo de estos 22 años”.

“¿Se percató que había sido presionada años después de redactar la carta y de irse del canal? ¿Dónde calzan esas presiones que hoy sí denuncia en esos 22 años de “lazos de amistad, afectividad y cercanía” con los dueños del canal a los que, según ella, jamás renunciaría?”, escribió Santos.

Esta es la primera vez que Santos habla públicamente de su excompañera, todo lo contrario a Pilar, quien prácticamente cada vez que le ponen un micrófono habla de ellos.

Les tiró.

La entrevista a la que Santos contestó es una que le hizo el periodista Richard Molina, de El Guardián CR, a Cisneros .

El comunicador le preguntó que qué fue lo que pasó si ella era amiga de la gente de Teletica.

“¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué decidí adelantar mi pensión y me retiré a los 60 años? Porque ya no era posible ejercer ese periodismo independiente y valiente que Pilar Cisneros está acostumbrada a ejercer.

“Cuando a mí me dicen que van a poner un reportajes pagado en un noticiero sin decirle a la gente que es, eso no va conmigo, cuando me pretenden dar línea de que este es amigo de la empresa y este es enemigo, Pilar Cisneros no va con esa línea”, le contestó la periodista, quien ahora será diputada del Partido Progreso Social Democrático.