Ignacio Santos está delicado en hospital privado de Escazú

Ignacio Santos expresentador de ¿Quién quiere ser millonario? y exdirector de Telenoticias está hospitalizado. (Tomada de Instagram)

El reconocido periodista Ignacio Santos Pasamontes, exdirector de Telenoticias, se encuentra internado en condición delicada en el hospital Cima, en Escazú.

Una fuente confiable de La Teja nos informó que el experimentado comunicador, de 64 años, permanecería en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de ese centro médico privado.

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De acuerdo con la información recibida, Santos tiene colocado un sello torácico, también conocido como chest seal, un dispositivo adhesivo que se utiliza en situaciones de emergencia para cubrir heridas abiertas y penetrantes en la pared del tórax.

La fuente indicó que el exempleado de Teletica lo que tendría es un problema pulmonar.

Es bien conocido que el también abogado mantiene el hábito de fumar desde hace muchos años.

La Teja intentó obtener más información sobre el estado de salud del comunicador y conocer la versión de personas cercanas a él. Para ello, llamó a su hijo, Rodolfo Santos, así como a su gran amigo Lázaro Malvarez; sin embargo, ninguno de los dos atendió las llamadas.

Ignacio Santos y su hijo Rodolfo Santos compartieron más de una ocasión en el set de Telenoticias. (Capturas)

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Hasta el momento de esta publicación, este medio no había logrado obtener una versión directa de sus familiares o allegados sobre la condición del periodista.

Desde La Teja, le enviamos todas nuestras buenas vibras a don Ignacio y le deseamos pronto recuperación.