Ignacio Santos y Norval Calvo se confesaron entre ellos y soltaron muchas revelaciones

Ignacio Santos y Norval Calvo fueron los primeros invitados del programa "Conversaciones sin vergüenza", de TD Más. Cortesía Ignacio Santos y Norval Calvo fueron los primeros invitados del programa "Conversaciones sin vergüenza", de TD Más. Cortesía

Desde que Nancy Dobles era presentadora en “A todo dar”, ya Ignacio Santos le había echado el ojo a la famosa Chacarita.

Comúnmente, el director de Telenoticias es muy quitado para hablar de estos temas, pero se sentó a hablar con el periodista Norval Calvo, en el nuevo programa de TD Más “Conversaciones sin vergüenza”, donde tocaron este y otros temas sin tapujos.

“Cuando pasaban A todo dar me llamaba la atención una chica que era de Chacarita, de Puntarenas, y era la animadora, yo lo veía (el programa)”, dijo entre risas.

Ignacio también reconoció que es gracias a “mi mujer” que se mantiene así de saludable a sus 59 años, porque Nancy es la que lo hace comer saludable y salir a caminar por lo menos tres veces a la semana a La Sabana.

Ambos periodistas se sentaron frente a las cámaras a hablar y recordar los más de 30 años de amistad que tienen. De hecho, Norval contó que Ignacio fue el primero en darle la oportunidad de bretear en tele, en el noticiero NC4, a inicios de los noventa y que uno de sus grandes sueños era ser narrador de fútbol.

Ignacio también confesó que uno de sus grandes deseos es ser escritor y que le apasiona mucho la soldadura.

“Yo estuve trabajando dos semanas con la gente que hizo la soldadura de las barandas del (hotel) Marriot de Heredia, para aprender. En ese tiempo ya era el director de canal 4”, contó.

“Conversaciones sin vergüenza” es un programa producido por Bernal Fonseca y el equipo de TD Más. Bernal contó que para este primer episodio (estrenado el 30 de agosto) la idea era que ambos se entrevistaran entre ellos y contaran ciertas curiosidades que el televidente desconoce de ambos.

“Nació con la idea de que todos podemos aprender algo de los demás y el formato es tener siempre duetos, con personas referentes y que compartan sus historias con una conversación libre. Lo único que buscamos es que haya cierta afinidad entre las personas”, explicó Fonseca.

Cada lunes estrenarán un nuevo episodio, a las 8 p. m., por TD Más 2 y durante la semana se repetirá en diferentes horarios.

Comodísimo y muy natural

El humorista Norval Calvo contó que cuando la producción le explicó la dinámica del programa y le dijeron con quién conversaría durante una hora sin moderador y sin guion, se alegró mucho pues desde el 2013 no hablaba con su exjefe y amigo.

En aquel entonces, ambos grabaron un sketch para el TEDxPuraVida, donde Chito Mantos (personaje de imitación de Norval) conducía “¿Quién quiere ser millonario?” y el participante era precisamente Ignacio Santos, y por cuestiones de trabajo no habían coincidido de nuevo.

“Fue un encuentro muy bonito, recordar tantas cosas. Ignacio es una persona muy conversona, muy inteligente y se aprende mucho de él. Como tenemos una amistad de tantos años no me sentí ni entrevistado ni como entrevistador, sino que la conversación fluyó muy natural, sin pensar que había cámaras. No sentí esa presión de cuando uno va a una entrevista más seria y formal”, comentó el director del programa radial Pelando el ojo.



— "A nosotros solo nos dijeron siéntense y empiecen a hablar de lo que quieran. No teníamos guion de nada, entonces todo fue muy natural", Norval Calvo

El imitador mencionó que a pesar de tantos años de amistad desconocía la anécdota que a Ignacio le ha tocado mandar al carajo a más de un político cuando lo llaman a reclamarle por alguna nota de Telenoticias.

Además se dio cuenta que tienen el mismo pensar sobre las redes sociales: “A quién le importa que estoy haciendo yo y a mí qué me importa lo que haga la demás gente con su vida privada.

“Me gustó mucho que él tiene muy claro la importancia del humor dentro de lo que es la noticia, que sabe que el humor puede ser usado como una herramienta de denuncia que es lo que nosotros hemos venido haciendo en Pelando el ojo”, dijo entre risas.

Durante la charla, Santos también le contó que a él y a sus periodistas los han demandado en 67 ocasiones y esto dejó a Norval todavía más asombrado.

Pagaría por ver

El director de Pelando el ojo confesó que de ponerlo a escoger con quién conversar de esta manera le encantaría hacerlo con Cristiana Figueres y con Franklin Chang, pues no los conoce personalmente.

Además, como televidente dice que pagaría por ver a los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y a Rafael Ángel Calderón sentados en esa silla hablando de cómo fueron sus días en la cárcel, pues piensa sería una conversación muy interesante y de la que nunca han hablado.

El comediante agradeció la invitación que le hizo la televisora y aclaró que él está muy feliz en Repretel y Monumental para que no se malinterprete su acercamiento con el canal del trencito.

Este lunes estarán de invitados Natalia Álvarez y Cristian Sandoval.