Ignacio Santos ya tiene planeado qué hará cuando se jubile

Ignacio Santos, pareja de Nancy Dobles, ya tiene planeado qué hará cuando deje las cámaras.

El director de Telenoticias Ignacio Santos tiene muy claro qué quiere hacer cuando se jubile y esté lejos de las cámaras de televisión.

El también presentador de ¿Quién quiere ser millonario? recién cumplió 61 años (el 6 de marzo), es decir, con la antigua Ley le quedan si acaso un año de labores, pero si se acoge a la nueva reforma, que empieza a regir este año, le quedan unos cuatro años.

El periodista contó en una entrevista que dio a Teletica.com que una vez que deje Teletica quiere ejercer su otra profesión, la de abogado.

Según dijo, ya ha conversado con algunos amigos abogados para más adelante llevar algunos casos, en especial si son sobre temas de libertad de expresión.

Además, en medio de la entrevista con Diego Piñar para teletica.com, se refirió a otro asunto muy personal y, de los que muy pocas veces habla, y es que sueña con convertirse en abuelo.

Ese anhelo estaría próximo a cumplírsele, pues según contó, su hija mayor, María Luisa, de 28 años, le dijo recientemente que ella y su esposo estaban por escribirle a la cigüeña.

“Mi hija me dio una formidable noticia, ella me había dicho antes que no iba a traer criaturas a este mundo; sin embargo, hace un par de semana me dijo que Carlo y ella sí están pensando seriamente, más adelante, tomándose su tiempo, en hacerme abuelo. A mí me encantaría”, dijo.

También mencionó que espera que su otro hijo, Rodolfo, de 24 años, todavía no le llegue con esa noticia, pues espera que se convierta en padre cuando ya haya terminado de estudiar.

Sus dos hijos actualmente viven fuera del país, pero ahora que regresa ¿Quién quiere ser millonario?, cuya nueva temporada inicia este martes 4 de abril, contó que su hija está planeando venir con una amiga para estar entre el público, pues le encanta el programa.