Farándula

Iker, mexicano conocido como “El niño millonario”, confirma devastadora noticia

Oriundo de Monterrey es toda una figura en redes sociales y sus seguidores se volcaron en apoyo tras anunciar duro momento por el que pasa

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Iker, el mexicano conocido como “El niño millonario”, dio a conocer una devastadora noticia que sorprendió a todos este viernes 24 de octubre.

A través de sus redes sociales, el niño originario de Monterrey, Nuevo León, confirmó el fallecimiento de su mamá, Miriam Guadalupe Arizpe García.

Iker, el mexicano conocido como “El niño millonario”
Iker, el famoso "Niño millonario, tiene miles de seguidores en redes sociales. Fotografía: Instagram Iker. (Instagram/Instagram)

“Partió del plano terrenal para vivir en el paraíso”

Con un mensaje lleno de dolor y agradecimiento, Iker compartió con sus más de un millón de seguidores en Instagram la triste noticia.

Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día de hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso. Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García.Siempre en nuestros corazones, Mi Lupe”, expresó el pequeño.

Su frase “Ando bien gordo” lo hizo famoso

Iker ganó popularidad en 2022, cuando se viralizó un video suyo en el que decía su ya icónica frase: “Ando bien gordo”.

Desde entonces, se convirtió en una figura muy querida en redes sociales, donde comparte contenido sobre su vida y su familia.

Iker, el mexicano conocido como “El niño millonario”
Iker, el mexicano conocido como “El niño millonario”, junto a su mamá. Fotografía: Instagram Iker. (Instagram/Instagram)

Su mamá luchaba contra una enfermedad renal

Según medios mexicanos, la mamá de Iker padecía un problema renal terminal, el cual se agravó por su peso, lo que impidió que pudiera ser candidata a un trasplante de riñón.

La noticia ha causado gran tristeza entre los seguidores del niño, quienes le han dejado miles de mensajes de apoyo y condolencias en sus redes.

Iker, el mexicano conocido como “El niño millonario”
Iker, el mexicano conocido como “El niño millonario”, confirmó con este mensaje la lamentable noticia de la muerte de su mamá. Fotografía: Captura Instagram Iker. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
IkerEl Niño MillonarioMéxicomuertesMiriam Guadalupe Arizpe García
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.