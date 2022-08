Ilse, de Flans, le dedica sentido mensaje a su ya fallecida amiga

Ilse Olivo ingresó a Flans a sustituir a Amparín. Ayer le dedicó un sentido mensaje en redes.

(EL UNIVERSAL/GDA).- Amparo Serrano, la diseñadora y creadora de Distroller, quien falleció ayer a los 57 años de edad, tuvo pasado artístico como cantante de la mano de Mimí e Ivonne, integrantes del grupo Flans, antes que éste se formara.

Ilse Olivo, actual integrante, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, en el que le agradeció por ser responsable de que entrara a la agrupación que le cambió la vida y recordó su buen sentido del humor.

“Preciosa @amparinserrano. Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre. Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba…¿Flans ? Marian me mostraba los pilotos del programa de Flans en videocasete y si eran puros chistes locales pero con los tuyos me atacaba de la risa”, se lee al inicio de su mensaje.

Ilse compartió que sólo la vio pocas veces, sin embargo, se quedó con ganas de que fueran amigas y así poder divertirse con su ingenio; reconoció que la noticia de su muerte la tiene en shock, pero está segura que si todos venimos a cumplir una misión en la vida, Amparo cumplió en demasía.

“Te vi 4 o 5 veces personalmente solamente y me quedé con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio. Entusiasta fan yo, de todos tus logros. Repito, te vi muy pocas veces y me siento de alguna manera conectada contigo. Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock. Amparín si todos estamos aquí para cumplir misión tú ultra cumpliste”, se lee.

Amparo Serrano y Flans

A principios de los 80, con 18 años de edad, Amparo Serrano formó parte de un programa en el que un grupo de chicas, donde estaban Mimí, Ivonne y Fernanda, que luego fundaría Pandora, eran fans de artistas y al final tenían un número musical.

La emisión, recordó Mimí en entrevista para el matutino “Hoy”, no tuvo más de seis entregas cuando fue cancelado.

“Era muy malo”, aceptó durante la plática.

De izquierda a derecha Mimí, Ilse (al centro) e Ivonne. Instagram.

Mildred Villafañe, entonces responsable del proyecto juvenil en el que confiaba ciegamente, decidió con su dinero formar un trío musical, pero sin la presencia de Amparo, quien no quería dejar de estudiar, obedeciendo las reglas que le habían puesto sus padres.

Fue entonces que la hermana de Mildred llevó a Ilse, una amiga que bailaba bien y cantaba. A los tres meses de terminado el programa, el naciente grupo se fue a grabar su primer álbum a Europa.

“Quedé muy herida”, declaró Amparo hace un año a Mara Patricia Castañeda en el programa online “En Casa de Mara”.

“Hace poco (Mildred), me invitó a comer y entendí su parte, estábamos muy chicas, yo tenía 18 años y ella 24. Sí me pegó mucho (ser corrida), de por sí no soy alguien que tenga estima muy alta y bajó al cero de realmente muy mal”, recordó.

Tras su salida del proyecto, Amparo siguió cantando, por un breve lapso, con un dueto llamado Media Luna que era intérprete de la canción “Sueños” y que llegó a tener presentaciones en “Siempre en Domingo”, entonces la plataforma más importante para talento mexicano.

Entre sus logros fue ser portada de la entonces influyente revista “Eres”, al lado de Erik Rubín, exintegrante de Timbiriche.

Amparo es mamá de Minnie West, la protagonista y productora de la comedia fílmica “Me gusta, pero me asusta” y quien participó en la reversión mexicana de “La boda de mi mejor amigo”.