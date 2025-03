Imelda Garza busca acercarse a Maribel Guardia pues quiere que su hijo la vea en fecha especial

Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tunón eran muy unidas. (Archivo/Archivo)

Imelda Garza afirma que, pese a la batalla legal que enfrenta con Maribel Guardia, por la guarda y custodia de su hijo, José Julián, buscará un acercamiento con la actriz costarricense para que pueda celebrar el Día de las Madres con su nieto, pues sabe lo importante que sería para su exsuegra estar cerca del menor, ya que es lo único que ahora le queda de su hijo Julián (QEPD).

Imelda se negó a dar detalles de cómo sigue el proceso que atraviesa, ahora que se dio a conocer que se sometió a una prueba toxicológica, la cual arrojó resultados negativos, debido a que afirma que hablar podría entorpecer el curso de la investigación, pero sí abordó otros temas relacionados con su hijo y su abuelita Maribel.

Garza reconoció que, desde el último mensaje que Guardia le envió, en el que le daba indicaciones que las consultas médicas que José Julián tenía agendadas, no han vuelto a conversar.

Sin embargo, expresó que ya está en búsqueda de contactar a Maribel, pues tiene pensado proponerle que se reúna con su hijo para que pueda celebrar con él una fecha de tanto significado como es el 10 de mayo (Día de la Madre en México).

“Últimamente, no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres porque sé que, para una mujer, es muy fuerte... Ella fue mamá, José Julián es un pedacito que Julián le dejó, espero tener un acercamiento con ella, para que pueda verlo”, indicó.

Imelda reconoció que para Maribel será muy duro pasar el Día de la Madre sin su hijo y ahora sin su nieto. (Archivo/Archivo)

También aclaró que, de darse el encuentro, lo más probable es que no tenga lugar el mismo 10 de mayo, ya que ya está planeando un viaje para pasarla con su madre, doña Imelda Tuñón, y su pequeño.

“A lo mejor no el mero Día de las Madres, porque yo pienso hacer un viaje con mi mamá y mi hijo, pero sí que tengan un acercamiento”, dijo.

Garza aclaró que, si tenía pensado buscar a su exsuegra, era porque simpatizaba con ella como madre, pero eso no impide que siga marcando su distancia por todo el dolor que le ha causado, desde que la separó de José Julián y la denunció por violencia doméstica.

“No por ella, me ha hecho mucho daño, pero porque sé cómo es ser mujer, cómo es ser mamá, no me gustaría que la pasara sin ver a José Julián, yo entiendo que estamos en una guerra, al final del día, es una persona que respeto. En su momento, ella me trató muy bien y yo la quise mucho”, determinó.