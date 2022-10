Influencer Alex Badilla da ejemplo a los jóvenes con vicios

Alex Badilla lleva cinco años sobrio después de casi perder la vida de una hepatitis. Instagram

Hace cinco años atrás el influencer y ahora cantante Alex Badilla pasó una de las situaciones de salud más difíciles de su corta vida.

En octubre de 2017, de manera sorpresiva, paró en el hospital con el hígado inflamado y luego de muchos exámenes le diagnosticaron hepatitis.

Antes de ser dado del alta, en aquel momento los doctores le advirtieron que no podía volver a tomar ni una gota de alcohol y, según publicó este miércoles, se ha mantenido firme en su palabra.

“Hoy cumplo 5 años de mantenerme sobrio. 5 años desde que me descubrieron una bacteria en el hígado que ataca mi sistema inmunológico, donde solo me daban 3 meses de vida y aquí sigo. Ese fue el motor para dedicarme a mí mismo: ‘si salgo de esta, me voy a comer el mundo’”, escribió en su Facebook.

Alex Badilla: "Estaba amarillo como un Simpson"

Alex estuvo internado en el hospital varias semanas luego de llegar amarillo como un Simpson. Archivo (Instagram)

A pesar de que el artista pasa en una pura fiesta con sus amigos, él ha sabido decir que no cuando le ofrecen un trago o alguna bebida con alcohol, así que ha logrado dar el ejemplo de que se pueden dejar los vicios aunque le haya tocado entender a la fuerza.