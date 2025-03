Influencer argentino que llamó asquerosa a la Fanta Kolita mostró cuánto se gastó en Costa Rica

Franco Listorti el influencer argentino hizo un video contando todo el dineral que se gastó en sus vacaciones por Costa Rica. (Instagram/Instagram)

El influencer argentino Franco Listorti, conocido en redes como Pinchito.pancho, volvió a publicar un nuevo video sobre el viaje que hizo a Costa Rica en febrero.

El che se volvió viral semanas atrás al llamar “asquerosa” a la Fanta Kolita luego de hacer un video con un “ranquin” de cuáles bebidas gaseosas le gustaban más de nuestro país.

Esta vez el argentino quiso demostrar cuánto dinero gastó en sus vacaciones en Costa Rica e inició diciendo “nadie muestra lo caro que es vivir ahí”.

Según dijo, la gente por lo general solo muestras las bellezas de atardeceres, los hermosos lugares que hay para turistear y la cantidad de animales exóticos que se pueden ver, pero no los elevados precios que hay que pagar.

“Nadie es realista ni muestra lo que hay detrás de todo eso y es que cada vez que vas a pagar te duele en el alma porque los precios son demasiado elevados, de cualquier cosa que hagas.

“A los ticos, a la gente de Costa Rica, le ofendió muchísimo que yo muestre y hable de los precios cuando realmente no me invento los precios, simplemente documento lo que estoy pagando y lo que estoy viviendo. Entonces, no entiendo por qué se ofendieron tanto y miles de comentarios negativos me pusieron cuando yo amo Costa Rica y lo único que hago es hablar bien y en ningún momento quise criticar”, dijo.

El influencer argentino Franco Listorti hizo otro video de Costa Rica

Franco contó que estuvieron tres semanas en una villa en Uvita y que también alquilaron un vehículo grande para todo el viaje porque querían conocer todas las playas de los alrededores.

El influencer argentino también habia hecho un video comparando los precios del supermercado tico con los de España. (Instagram Franco Listorti/Instagram Franco Listorti)

Después se fueron para Tamarindo y llegaron hasta la frontera con Nicaragua.

“Decidimos cruzar cinco días (a Nicaragua) y fue lo mejor que hicimos porque en esos cinco días nos ahorramos bastante dinero, ya que Nicaragua es tres veces más barato que Costa Rica”, mencionó en su descripción.

Luego decidieron regresar y se fueron tres días para la zona de La Fortuna de San Carlos acumulando 40 días de vacaciones.

Sumando el hospedaje de Uvita, el aquiler del carro todo el mes, las comidas, las fiestas que se pegaron y lo tour o actividades que hicieron como canopy, rafting y demás, aseguró que gastaron 6 mil euros por persona. Es decir, más de 3 millones de colones.

El influencer argentino Franco Listorti estuvo de visita en Costa Rica en febrero y dijo que la Fanta Kolita era asquerosa. (redes/Instagram)

“¡Una locura! ¿Ustedes qué opinan? ¿es caro Costa Rica?”, terminó diciendo.