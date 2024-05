Influencer mexicano afirma que no se quiere ir de Costa Rica por una sencilla razón

El tiktokero mexicano, Patricio “Pato” Ramírez Cortés, quien tiene casi tres millones de seguidores en la red social Tik Tok, está en Costa Rica con su fiel amigo, un perrito de raza Weimaraner llamado Tacho (Tomada de Facebook)

El influencer y creador de contenido Patricio Ramírez se confesó con sus seguidores al contar la razón por la que no se quiere ir de Costa Rica.

Mediante su cuenta de Tiktok Ramírez, contó que mucha gente le pregunta por qué lleva tanto tiempo en Costa Rica y que cuándo llegará a otros países si su destino final es Argentina.

“La verdad les voy a hacer totalmente sincero, esto es algo que nunca planeé, solo se dio. Yo llegué a Costa Rica pensando que visitaría un par de playas, que haría algo de aventura y continuaría mi camino. Pero jamás imaginé que al llegar sería por una familia hermosa que nos brindaría tanto amor”, comentó en el clip.

El mexicano contó que desde que llegó con su famoso perrito Tacho, la familia de ticos los acogió y los ha hecho sentir como en casa.

“Nos cedieron una habitación, me ayudaron a lavar el carro, nos han preparado platillos típicos, me enseñaron a hablar tico, han chineado al Tacho (su perrito), y me han compartido tantas cosas de este país del cual me he enamorado, porque no solo ha sido la familia, ha sido toda la gente que he cruzado desde que llegamos” detalló.

El creador de contenido ha compartido con fotógrafos que lo han ayudado a documentar los sitios naturales que ha visitado y emprendedores que le han regalado sus productos para seguir su camino.

“Hay hospitales que me han brindado la mejor atención para el cuidado de Tacho sin costo alguno y hasta seguidores tan apasionados que al ver que mis botas se rompieron, me escribieron para decirme que me compraron unas nuevas para que nunca me detenga”, detalló.

El tiktokero mexicano, Patricio “Pato” Ramírez Cortés, viaja desde México hasta Argentina con Tacho, en su carro. (Tomada de Facebook)

Patricio y su perro, tienen dos meses en Costa Rica, y para él todo esto ha sido pura suerte.

“Sin duda, todo ha estado muy rajado y a pesar de que mi brete sea seguir hasta Argentina (en carro) quiero terminar de llenarme de pura vida. No tengo prisa por llegar. El objetivo de este viaje no es el destino, sino lo que sucede en el camino. Cambios, experiencias, crecimiento y aprendizaje”, expresó.

El mexicano le dijo a su comunidad que no sabe cuántos días más se quede en Costa Rica porque todavía hay lugares que le faltan por conocer.

“Sentirme presionado, no es parte de la aventura, todo llegará a su determinado tiempo, no trató de controlar mi destino, sino que dejó que las cosas fluyan conforme, se van presentando. Manejar desde México ha sido una locura y no puedo imaginarme lo que aún me hace falta por vivir”, concluyó.