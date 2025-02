Influencer Sharon Castillo llora desconsoladamente por algo muy triste que le pasó

Sharon Castillo es una reconocida modelo, empresaria e influenciadora en redes sociales. Fotografía: Instagram de Sharon Castillo.

La influencer Sharon Castillo enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida y que la tienen llorando desconsoladamente desde este lunes.

Castillo pasa por un gran dolor, ya que su perrita Chanel, de apenas cinco añitos, cruzó el arcoiris y la noticia la tiene devastada.

Para la guapa modelo y empresaria, Chanel era una parte importantísima de su vida, ya que fue su primera perrita y se la regaló su mamá para uno de sus cumpleaños.

“Por eso siempre le celebré el cumpleaños conmigo los cinco años que estuvo en mi vida. Me acuerdo cuando la fui a recoger y vi sus ojitos, me enamoré de ella. Chanel era una perrita demasiado feliz y tremenda, me hacía cada cosa, pero era demasiado obediente”, recordó Castillo en un sentido posteo que hizo en sus redes.

Sharon dijo que su mamá era la cuidadora de su “perrhija” porque la peludita era feliz de la vida pasando el tiempo con Canelo y Titi, el perro y el gato, respectivamente, de su progenitora.

Sharon Castillo comunicó así la muerte de su perrita Chanel. Fotografía: Instagram de Sharon Castillo.

“La dejaba porque en la casa de mi mamá nunca estaba sola, siempre estaba jugando con los tíos. Te amo por toda la vida”, continuó Sharon.

Con el dolor de la partida de la mascota de la raza pomeranian, Castillo reconoció que la perra le dio amor incondicional desde que llegó a su vida hace cinco años, en una etapa que más necesitó de su compañía.

“No estoy entendiendo por qué te fuiste”, finalizó.