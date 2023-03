Influencer tica motivó a la gente a no dejarse de las personas que critican los cuerpos de otros

La influencer Karina Campos se empoderó y dejó un mensaje claro a través de su cuenta de Instagram. La joven expresó que siempre se debe levantar la voz cuando alguien quiera hablar sobre nuestro físico.

En su feed de Instagram Karina también comparte contenido de sus viajes. En esta foto está en un santuario de elefantes en Tailandia. Foto: Karina Campos para LN

“Digámosle a esas personas, no se vale, yo no estoy hablando de su físico y por favor no hables del mío”, añadió.

Karina afirmó que el tema salió porque estuvo hablando con un grupo de jóvenes, y expresó que esa conversación que se generó fue bonita, además agregó que el mensaje es, no dejarse de aquellas personas que hablan sobre los cuerpos de otros.

“A veces se creen”diosas” o”barbies” que no tienen ningún defecto y todas somos mujeres”, afirmó.

Además expresó que todas las mujeres tienen defectos y cualidades, que las hacen únicas.

Finalmente concluyó diciendo que otras mujeres no deberían jugar de “Barbies”, y criticar a las mujeres reales, porque eso ya pasó de moda.