Influencer tico que vive en EE.UU. es blanco de críticas por celebrar así el 15 de setiembre

El famoso influencer costarricense, Julián Valjota (Julián Valverde) quien está radicado en Estados Unidos desde hace algún tiempo, fue blanco de críticas por la manera en que celebró en ese país el 15 de setiembre.

Valjota, quien nació y creció en Desamparados, no quiso pasar por alto la fiesta que se vivió en Costa Rica por los 202 años de vida independiente y desde Estados Unidos compartió un mensaje patrio que acompañó con unas fotografías que fueron criticadas por la gente.

“A miles de kilómetros de distancia, pero siempre en mi corazón y mi piel. Dejando la loquera de lado, orgulloso a morir de ser tico. Feliz día de la Independencia”, escribió Julián en su publicación.

Hasta ahí todo bien, pero lo que levantó roncha en Costa Rica fue una de las fotografías que posteó el muchacho con su patriótico mensaje.

En varias de las instantáneas él aparece vestido de campesino, pero hay una en la que, además, aparece tomándose una cerveza marca Corona.

Precisamente ese fue el detalle que comenzaron a criticar sus seguidores en redes sociales, quienes le reclamaron el por qué posar con una cerveza que no es tica.

“Pero, ¿qué haces con una Corona?”, “Todo bien menos la birra, se hubiera hecho un yodo mejor”, “Me falló en la última foto con una Corona en vez de una Imperial”, fueron parte de los comentarios que recibió el joven.

A las críticas, Julián les puso el pecho, y en un video que dejó en sus historias en Instagram habló del asunto.

“Vamos a ver, cómo les digo esto con amor. Todos me están poniendo: ‘Mae, ¿cómo va a salir tomándose una Corona, cómo no es una Imperial?’. Vean, esto no es Tamarindo, no estoy en el Puerto, no estoy en Limón… Estoy en Estados Unidos, como a dos mil millones de kilómetros de Desamparados, donde conseguir una Imperial, una Pilsen, es más, una Bohemia; es imposible”, mencionó.

Julián Valjota le pone el pecho a críticas por celebración del 15 de setiembre

Agregó: “Es más, aunque quiera, aunque tenga la plata, aunque compre la birra a 20 dólares, no la consigo. ¿Dónde consigo una Imperial para la foto o para tomármela yo?”.

