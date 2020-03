“Creo que lo más bajo que uno puede hacer es lucrar ante una crisis como esta. El deber de uno, como figura pública, es instar, recordar a la gente lo que se vive. Vi la etiqueta en Instagram (sobre quedarse en casa), me informé y me apunté a hacerlo, por dicha la gente entiende y agradece porque no todos tienen claro la gravedad del problema”, comentó el presentador de De boca en boca.