Lleva muchísima planificación, eso es vital. En un día tengo que buscar lo que quiero grabar, luego planifico para visitar más de un lugar en un solo viaje y contacto a personas de la zona que me puedan ayudar. Por ejemplo, hace poco fui a Talamanca y pude entrar a un lugar donde no entra el ‘hombre blanco’, por lo que tuve que hablar con indígenas para ver si me aceptaban y por suerte así fue. La grabación es compleja porque hay que cuidar la cámara si llueve, al igual que el dron, tener en mente cómo conectar las escenas para que el video sea divertido. Luego me toca editar, hay videos que tardan 10, 20 o 25 horas de edición, depende del estilo que quiera darle. A eso hay que sumarle las horas de viaje.