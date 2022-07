Ingeniero estuvo cerca del gran premio en ¿Quién quiere ser millonario?

Jeancarlos Méndez estuvo cerca del gran premio de ¿Quién quiere ser millonario? Cortesía.

Jeancarlos Méndez, un ingeniero eléctrico, profesor de inglés y portugués y vecino de Coronado, pudo al menos oler el gran premio de 30 millones de ¿Quién quiere ser millonario?

El concursante de este martes ha sido el que más cerca ha estado de ese platal, en esta sétima temporada, al superar la pregunta 13 y tener que retirarse en la 14, pues no sabía la respuesta y tampoco le quedaban comodines. El gran premio se da al superar la 15.

Jeancarlos se llevó 10 millones, que pudieron ser más ya que se le veía con confianza y demostró bastante conocimiento en diversos temas.

“Es una silla que no solo es caliente, sino que tiembla, por los nervios que uno siente. Pero la verdad que fue una gran experiencia, no sabía que era la persona que más lejos he llegado y fue con la ayuda de Dios, yo siempre pongo todo en las manos de Él y le pedí avanzar todo lo que pudiera, ya cuando llegué a esa pregunta 14 no tenía comodines y no sabía la respuesta, si me arriesgaba, podía devolverme a tres millones, entonces no quise hacerlo”, contó luego del programa.

El dinero que se llevó lo invertirá en mejorar un par de plataformas virtuales que tiene y también le echara una manita algunos familiares que la pasaron mal por la pandemia. Además, como se llevó más de lo que esperaba, hará un viaje con su esposa.

El joven compartió con don Ignacio Santos en ¿Quién quiere ser millonario?

Buscan niños pipas

En el programa también están buscando pequeños que quieran ir a probar suerte para el especial del Día del Niño, en setiembre.

Las inscripciones se hacen teletica.com del 11 al 17 de julio.

“La última vez que hicimos este especial, fue en la cuarta temporada en el año 2011. En esta ocasión, buscamos a estudiantes que estén cursando quinto o sexto grado de primaria y esperamos que los tres que vayamos a seleccionar, sean apoyados por sus respectivas escuelas, ya que el público de ese especial serán sus compañeros de clase.

“Las preguntas serán enfocadas en los temas que ellos ven dentro del plan de estudios y temas de actualidad nacional y mundial. El equipo de producción recibió la aprobación de parte de la casa matriz en Londres y ellos están pendientes de este especial que volveremos a llevar a la pantalla de la televisón nacional”, dijo Manuel Granda, productor del programa de trivias.