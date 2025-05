Ingeniero ganó platal en ¿Quién quiere ser millonario? y la donará a excompañero de trabajo

El ingeniero Max Espinoza culminó su participación este martes en ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), programa de canal 7 que presenta Ignacio Santos. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El ingeniero Max Espinoza culminó su participación este martes en ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) ganando un platal que lo donará totalmente a un excompañero de trabajo quien sufrió un feísimo accidente hace casi un año.

Don Max no terminó su participación la semana pasada en el programa de canal 7 porque se le acabó el tiempo, pero continuó este martes en la silla caliente, cerrando con un premio de 6 millones de colones.

Espinoza, quien es ingeniero en el Instituto Costarricense de Electricidad, contó la semana pasada a La Teja que se arriesgó a participar en el reality de Teletica que más plata regala, en beneficio de su amigo, quien era chofer en esa institución.

Según contó, su excompañero se cayó de un árbol cuando intentaba apear unos aguacates que le pidió un vecino, y desde entonces su salud quedó muy comprometida, por lo que él buscó competir en QQSM y regalarle toda la plata que ganaba para los gastos médicos.

“Todo nació después de que hice una visita a mi compañero y vi las condiciones de él. Salí muy triste, muy compungido y muy empático con él. Me quedé pensando cómo hacer para recoger dinero y ayudarlo porque que le ocurra un accidente a una persona de bajos ingresos implica un esfuerzo mayor para la familia, entonces se me metió la idea de participar en ¿Quién quiere ser millonario?”, refirió hace una semana a este medio.

Don Max se retiró en esta pregunta sobre los terremotos porque no sabía la respuesta y no quiso arriesgar los 6 millones de colones que había ganado. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Este martes, don Max tuvo la posibilidad de ganar hasta 9 millones de colones, pero prefirió retirarse porque ya no tenía comodines y no quería arriesgar lo ganado en una pregunta de la que no tenía certeza su respuesta.

La pregunta con la que se retiró don Max era: “Un terremoto tiene epicentro en la superficie, pero el punto interior de la Tierra donde se origina se denomina: baricentro, geocentro, hipocentro, microcentro”.

Don Max desconocía la respuesta por lo que prefirió retirarse antes de seguir porque si la hubiera fallado el monto ganado se habría desinflado en 2.5 millones; es decir, se hubiera ganado 3.5 millones.

Tras decidir retirarse, Ignacio Santos le preguntó por cuál opción se habría inclinado, él eligió la del hipocentro, que era la opción correcta. “Para no comprometer un poco el dinero me quedo aquí”, justificó don Max su decisión de retirarse.