Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford: “No quiero jugar de que le caigo bien a todo el mundo”

Después de la tormenta llega la calma, dice un popular refrán que le cae como anillo al dedo al momento de dicha y felicidad que está viviendo la exreina de belleza Ingrid Solís.

La esposa del entrenador Hernán Medford, le dijo a La Teja que, luego de que el año pasado una depresión que sufrió la mantuvo sin ánimos de salir de la cama, este 2023 la vida le sonrió distinto, gracias a una oportunidad de trabajo que tocó a su puerta y de la que goza plenamente.

Por eso, quien se coronó en el 2018 como Mrs Universe Costa Rica, declara estar actualmente “superfeliz”, al punto que no se cambia por nadie.

Pero, ¿qué tiene a la puriscaleña tan contenta? Su debut hace casi dos meses en la televisión, como parte del equipo de presentadores de “Fama 506″, un programa farandulero que se transmite por el nuevo Canal 1.

Ingrid es enfermera de profesión, de hecho tiene dos maestrías, y aunque ya había saltado al ojo público cuando ganó el título de belleza, estar frente a las cámaras de manera recurrente no pasaba por su mente.

Ella habló con La Teja en una entrevista que nos dio desde Colombia, donde está de viaje por unos días como parte de un proyecto familiar que se trae entre manos con su marido. Su paso por la pantalla y su relación con Hernán, fueron parte de la conversación.

- ¿Cómo ha vivido esta experiencia de estar en la televisión nacional?

Estoy superfeliz, no me cambio por nadie. Al principio fue incómodo porque la farándula siempre está relacionada con los chismes; sin embargo, se me habló de que no era un programa de chismes negativos, sino de resaltar cosas positivas de la farándula.

- ¿Qué ha sido lo más desafiante hasta ahora?

Como es un programa enfocado en farándula y yo tengo mucha gente conocida en ese ámbito, lo más difícil fue cuando tenía que opinar sobre alguien que yo conocía. No era algo con lo que me sintiera cómoda, pero nunca me han dicho qué tengo que decir o comentar, entonces lo he logrado llevar de la mejor manera.

- ¿Cómo fue ponerse frente a la cámara de televisión por primera vez ahora como presentadora?

Al principio me costaba mucho, cuando me tocaba cambiar de cámara hacía los ojos muy feo, pero por dicha me han dejado ser como soy, porque yo soy de Puriscal, entonces tengo mil dichos, y a cada rato digo una que otra tonterilla ahí, pero no vulgar ni nada. He tratado de ser yo y que la gente me conozca, pero no quiero jugar de que le caigo bien a todo el mundo, porque jamás, nadie es un billete de 50 mil para caerle bien a todo el mundo.

- ¿Por qué dice eso? ¿La atacan mucho en redes sociales?

Tengo un grupo muy lindo de seguidores que me comentan cosas lindas y habrá gente que no me quiere tanto, pero yo me enfoco en la gente que me quiere y estoy agradecida con el canal por darme esta oportunidad de surgir y de realizarme en algo que soñé desde el colegio, porque yo decía que iba a ser periodista deportiva.

- ¿Y qué pasó con esa idea?

Cuando salí de quinto año del colegio salí embarazada de mi hija y postergué mis estudios, ya después estudié Enfermería y me hice enfermera con dos maestrías y tengo mi profesión muy marcada. A esas alturas de la vida no creo que estudie más.

- ¿Cuánto apoyo recibe de Medford en estos proyectos que la exponen públicamente?

Mi esposo y yo en todo lo que hacemos siempre nos apoyamos, siempre nos aconsejamos. Él me ha ayudado mucho porque me ha dado confianza, desde que lo conocí me ha motivado a ser mi mejor versión. Es un apoyo que ha sido muy importante, el de él y el de mis hijos.

- ¿Qué le dijo Hernán cuándo usted le contó que quería estar en tele?

Yo le decía a Hernán: ‘Amor, vea, es que están buscando (presentadora en el programa)’, y él me decía: ‘Usted tiene mucho carisma’. Es un honor para mí formar parte de este programa y de este canal que sé que va a salir adelante. Al menos yo estoy contenta con la respuesta que el público ha tenido con el canal.

- ¿Se ve mucho tiempo en la televisión?

Pienso que sí. Le digo a mi esposo que cuando me meto a hacer algo es porque quiero darlo todo y siento que es el inicio de muchas cosas buenas que vienen y de muchas bendiciones para el canal, para el programa y para la gente que va al programa y nos ve.

- ¿Qué otros proyectos tiene en mente?

Esto de la tele fue un resurgir para mí. El año pasado pasé por un proceso depresivo bastante fuerte y cuando me llamaron para este proyecto les dije a mis jefes que era una bendición porque me salí de la cama, estaba en un bache difícil, pero me levanté de esas y aquí estoy disfrutando y agradeciendo a Dios por este momento. Entonces ahorita estoy concentrada en esto y en mi trabajo como docente universitaria.