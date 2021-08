Inicia el reto de las 96 horas de radio Centro para ayudar a los damnificados por las inundaciones

Aleks Morales “El Chaparro” espera aguantar sin dormir tantas horas y que los ticos respondan a la ayuda. Cortesía Aleks Morales “El Chaparro” espera aguantar sin dormir tantas horas y que los ticos respondan a la ayuda. Cortesía

Ya todo está listo para que dos locutores de radio Centro inicien este miércoles, a las 3 p.m., el reto de permanecer 96 horas y media metidos en la cabina, animando a los oyentes para que colaboren con la campaña “Unidos por Costa Rica”.

Aleks Morales “El Chaparro” y Jaime Bagnarello “El Bambino” dicen sentirse puras tejas y con la motivación al tope para transmitir energía y motivación a quienes sintonicen los 96.3 F.M. en estos cinco días de transmisión ininterrumpida.

Esta emisora, junto a La Teja y el Club de Leones de Costa Rica, idearon esta campaña para ayudar a los damnificados por las inundaciones en Turrialba, el Caribe y en la zona norte del país. Durante las horas del reto, se estarán recibiendo en la cabina víveres, productos de higiene y aseo, ropa y zapatos en buen estado.

Las donaciones también se pueden hacer llegar a los diferentes puntos de acopio del Club de Leones del país, así como a la soda Donde Tony, ubicada dentro del centro comercial 2000 en La Uruca.

El Chaparro ya sabe lo que es pasar tantas horas en cabina, casi sin dormir, pues el año pasado, para el aniversario 49 de la radio, también hicieron una dinámica similar.

Su motivación se encuentra al tope; sin embargo, lo vivido el año pasado le pasó la factura en su salud, pues a la mitad del reto descubrió que padece de presión alta, así que esta vez espera solo recibir la buena noticia de que los oyentes se apuntaron a ayudar y que así el aguantar sueño valga la pena.

“A la hora 72 de las 96 horas del año pasado, el doctor que nos atendió me dijo que mejor no siguiera porque se me estaba subiendo mucho la presión, cosa que yo no padecía. A partir de ese momento estoy tomando pastillas porque se me descubrió que padezco de presión alta, por la falta de sueño se me empezó a alterar la presión, pero me la estabilizaron y yo decidí cumplir con el reto”, recordó.

— El reto termina el domingo 8 de agosto a las 3:30 p.m.

Más ganas que preparación

El hecho de servir como puente para llevar un poco de alivio a nuestros hermanos que la están pasando mal por las inundaciones, es lo que motivó a Aleks a decir: “Sí, vamos a cumplir ese reto otra vez”.

Aunque confesó que el año pasado se preparó mejor, pues hasta hizo una dieta previa y empezó a tomar suplementos para aguantar el sueño, lo que más le importa a este locutor es que la gente se apunte a ayudar y los sintonice.

“Como este año se adelantó el reto para ayudar a los afectados por las lluvias, honestamente no me he preparado bien, lo que llevamos es las ganas de cumplirlo”, mencionó.

En el Facebook de radio Centro también estarán haciendo transmisiones en vivo y retos para los oyentes a cambio de premios. Por ejemplo, en algún momento dirán que el que llegue a la emisora con dos bolsas de arroz o así se ganará un producto de los patrocinadores. Por eso hay que estar pegados a las 96.3 F.M.

“El sábado 7 de agosto, a las 10 de la noche, haremos un simulacro de fin de año que se transmitirá por Facebook y estaremos bailando en cabina como si fuera una fiesta, con luces y todo, eso es como para motivarlos mucho más a ayudar”, dijo el Chaparro.

Ambos locutores serán supervisados por personal médico y se les habilitará una oficina contiguo a la cabina, para que puedan descansar un rato cuando el sueño les esté ganando. Eso sí, mientras uno descansa el otro seguirá con la locución.

“El año pasado, con el compañero que estaba, lo que hicimos fue que él se iba a descansar a las 2 a.m. y yo dormía de 4 a 6 a.m. Esta vez pensamos hacer algo similar y nos propusimos dormir solamente dos horas nada más cada 24 horas”, explicó el locutor.

— "El año pasado hubo mucha gente que nos llevaba cosas de comer y más bien terminé bien pochotón de tanto comer", Aleks Morales, locutor.

De corazón noble

Aleks Morales, quien tiene más de 27 años de trabajar en radio, explicó que si bien él no sabe lo que es tener que abandonar su casa por las inundaciones o perderlo todo por alguna tragedia similar, sí comprende muy bien lo que es enfrentarse a una dura situación personal, ya que hace 14 años le descubrieron un tumor en la cabeza.

Este rudo episodio de su vida, que logró vencer con la ayuda médica y la bendición de Dios, lo hizo cambiar mucho su manera de pensar y por eso, cada vez que se trata de ayudar a los demás, no lo piensa dos veces.

“Hace unos días, viendo las noticias, vi a una señora de Turrialba llorando porque había ido a su casa y no tenía absolutamente nada y ahí me puse a pensar que nosotros tenemos una camita, una taza de café y hasta ganas de llorar me dieron. Uno no puede hacerse el maje con esto, y se lo juro por mis hijos, que esto lo hago de todo corazón y no es por figurar”, recalcó.

Actualmente estamos bajo los efectos de la onda tropical número 21 y esta sigue provocando fuertes lluvias en el Caribe y la zona norte del país. Archivo Actualmente estamos bajo los efectos de la onda tropical número 21 y esta sigue provocando fuertes lluvias en el Caribe y la zona norte del país. Archivo

Recuerde que los donativos puede llevarlos estos cinco días del reto a la emisora, ubicada del parque de Tibás 100 metros norte y 25 oeste, allí personal de la radio y del Club de Leones se encargarán de distribuirlos a las familias afectadas.

