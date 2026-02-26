Instagram avisará a los padres: Nueva medida activará alertas por búsquedas sensibles en adolescentes

Instagram empezará a notificar a padres si sus hijos adolescentes intentan buscar repetidamente términos relacionados con suicidio o autolesión en la plataforma. Así lo anunció este 26 de febrero su empresa matriz, Meta, como parte de nuevas medidas de supervisión parental.

La función se activará inicialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá para quienes utilicen las herramientas de supervisión parental. Según la compañía, estará disponible en otras regiones a finales de este año.

¿Cómo funcionarán las alertas?

De acuerdo con Meta, las alertas se enviarán cuando un adolescente busque reiteradamente frases que sugieran intención de autolesionarse o términos como “suicidio” o “autolesión”.

Los avisos llegarán a los padres mediante correo electrónico, SMS o WhatsApp, dependiendo de la información de contacto registrada, así como por notificación directa en la aplicación.

Al hacer clic en la alerta, se desplegará un mensaje a pantalla completa explicando que el menor intentó buscar repetidamente ese tipo de contenido en un corto período de tiempo.

Además, los padres tendrán acceso a recursos especializados, diseñados para orientarlos sobre cómo abordar conversaciones delicadas relacionadas con la salud mental.

En medio de investigaciones

Meta recordó que mantiene políticas estrictas contra contenido que promueva o glorifique el suicidio o la autolesión. Sin embargo, permite publicaciones en las que personas compartan sus propias dificultades, aunque ese tipo de contenido se oculta a adolescentes, incluso si proviene de cuentas que siguen.

La empresa enfrenta múltiples investigaciones y procesos judiciales por presuntos efectos perjudiciales en la salud mental de menores, contexto en el que surge esta nueva herramienta de control parental.

