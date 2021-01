Cuando entro al set me desconecto de todo y no pienso en nada más que en la historia, he aprendido a escuchar y sí me sorprendió mucho todo lo que contó, al igual que lo que han contado Víctor Carvajal, Cristiana Nassar o Glenda Peraza o las de varias personas que no son famosas, la gente no se da cuenta porque yo tengo mascarilla, pero yo me pego unas lloradas a cántaros y por dicha no se ve.