Isabel II nombró como caballeros y damas a varias celebridades

Entre las potestades que la reina Isabel II ejerció durante su reinado se encontraba el nombramiento de “Sires” y “Ladies”, grado que otorgó a diversas personalidades ajenas a la corona.

La reina Isabel II sonríe en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el 28 de abril de 2022

Cuando este jueves se anunció el fallecimiento de la Isabel II, varias personalidades extendieron sus condolencias por la muerte de la monarca, entre ellas el cantante Elton John, quien escribió en sus redes sociales un sentido mensaje.

“Junto con el resto de la Nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de su majestad la reina Isabel II. Era una figura inspiradora que guió al país a través de diversos momentos importantes y oscuros con gracia, decencia y una genuina calidez”, expresó el intérprete de ‘Cold Heart’.

Cabe destacar que Elton John es parte de las personalidades que han recibido el destacado nombramiento de Sir (Caballero), título que solo es otorgado por la monarca de Reino Unido.

Elton John también recibió la Orden de Compañeros de Honor por su labor en la música y su lucha social. (Facebook)

De acuerdo con el protocolo de la realeza británico, los títulos de un sir y una lady solo se otorga a personas que hayan tenido alguna experiencia, aportación a la humanidad o habilidad sobresalientes.

Varias personalidades de diversos ámbitos de las artes, la cultura, la música, la actuación, entre otros han sido nombrados con el título de Miembro del Imperio Británico. Estas son algunas de las figuras del medio deportivo y el espectáculo que ya forman parte de este selecto grupo.

Ian McKellen

El actor que interpreta a Magneto en los X-Men y a Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos fue nombrado caballero en 1980. Dos años después de haber declarado abiertamente su preferencia sexual y con ello sumarse como bastión de la lucha por la diversidad sexual en la comunidad LGBT+.

Paul McCartney

Uno de los miembros fundadores de los Beatles se convirtió en caballero de la reina Isabel II en 1996. Cabe destacar que durante los primeros años de carrera musical, la agrupación oriunda de Liverpool no era muy querida por la corona. No obstante, dada la relevancia e impacto en la industria musical no solo de Reino Unido, sino en el mundo entero la corona reconoció el legado de los intérpretes británicos.

Paul McCartney es uno de los músicos más famosos del planeta. AFP (Zach Cordner)

Lewis Hamilton

El heptacampeón de la Fórmula 1 obtuvo el nombramiento de caballero a finales de 2021 en una ceremonia en el castillo de Windsor. Su nombre ya se estaba en las listas del nombramiento, no obstante la pandemia del covid-19 retrasó su condecoración un año. El premio se le otorgó por sus esfuerzos y relevancia en el mundo del automovilismo.

Adele

La cantante originaria de Londres no solo se ha convertido en una de las figuras ícono del género pop de la última década, también es una de las artistas más premiadas en el medio, por ello la corona le concedió el reconocimiento de Miembro del Imperio Británico en 2013, cuya entrega fue protagonizada por el príncipe Carlos.

Elton John

El intérprete de ‘Rocket Man’ recibió el título en 1996 por su labor altruista a diversas causas y sus trayectoria en la música. El compositor fue uno de los invitados de honor durante el concierto por la fiestas de Jubileo de la reina Isabel II a principios de este año en el palacio de Buckingham.

Anthony Hopkins es una leyenda en el cine. AFP (VALERIE MACON/AFP)

Anthony Hopkins

El intérprete de Hannibal Lecter en la cinta El Silencio de los Inocentes recibió el nombramiento como sir en 1987. La corona británica determinó que el actor oriundo de Margam, condado de Gales, era merecedor al título por sus aportes a la industria del cine.

Julie Andrews

Conocida por su papel protagónico en la cinta Mary Poppins, (1964) la actriz también fue condecorada como lady en el año 2000 y fue la reina Isabel II la que le otorgó los honores.