Enfrentar a la sociedad que discrimina por ser exconvicto, por tener tatuajes y por mi apariencia es complicado. Sé que nadie me iba a dar una oportunidad de trabajo, por eso me las ingenié para crear mi propio empleo y me puse a vender tenis, ropa, perfumes, a cantar y me puse una barbería, que ha sido mi oficina. Me puse a pensar que tenía que hacer algo más y también me puse a tatuar, que fue difícil porque en la cárcel lo hacía con máquinas hechizas y tuve que aprender con profesionales, ahora me considero bastante bueno.