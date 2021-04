“Soy Sapir. Tengo 26 años, siempre me vi como una mujer y desde joven no supe cómo ponerle un nombre. Conviví junto a la figura muy masculina que era, un hombre muy exitoso en el arbitraje, en los estudios, incluso con las chicas. Pero tuve que dividir estos mundos porque me di cuenta de que la sociedad no me aceptaría. Durante casi 26 años tuve que vivir como no era, pero ahora decidí exponerme.