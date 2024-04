Ítalo Marenco ayuda a su amiga Trafiquina a encontrar novio y ella explicó cómo lo quiere

Italo Marenco y la Trafiquina. Cortesía

Ítalo Marenco es tan buen amigo de la Trafiquina que le está ayudando a encontrar novio, pero ella no quiere a cualquier hombre, ya que este tiene que tener ciertas cualidades.

El presentador de Giros recibió en estos días de Semana Santa un mensaje de Janneth Pérez, la Trifiquina, donde le decía que quería que hicieran videos juntos en TikTok para ver si le sale algún pretendiente.

Como ya es costumbre, este lunes por la mañana el presentador de canal 6 pasó a saludarla en la esquina en la que cuida carros en San Francisco de Dos Ríos y ella le contó cómo es su hombre ideal.

Ítalo contó en sus historias de Instagram que el galán tiene que tener “muchos pelos”; es decir, que sea velludo. También quiere que tenga un buen corazón.

La Trafiquina describe su hombre ideal

“Y tampoco que no pegue”, dice ella. “Que no sea machista y agresor”, agregó el presentador.

“Que no me pegue, que no me haga maltrato ni nada. Un hombre de bien”, recalcó la “Trafi”.

Ella asegura que no quiere un hombre con billete, solo uno que la chinee y la trate bien y que como aún no le aparece por eso sigue solita.

“Es mejor estar sola que mal acompañada”, mencionó.

Como el presentador tiene un gran corazón, no esperó para abrazarla y desearle que pronto llegue a su vida un hombre que de verdad la valore y la chinee como ella se lo merece.

Ellos tienen años de amistad e Ítalo se la pasa chineándola mucho, por lo que sus seguidores en redes sociales, la han aprendido a querer, a pesar de no conocerla personalmente.