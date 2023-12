Ítalo Marenco compartió una historia que le saca las lágrimas a cualquiera

Ítalo Marenco contó que el Festival de la Luz es una de las cosas que más disfruta. (Instagram)

El presentador Ítalo Marenco compartió una emotiva y conmovedora historia en su cuenta de Instagram.

El macho les contó a sus seguidores que ya tiene varios años participando en el Festival de la Luz y que es una de las actividades que más disfruta.

“Yo, ocho años antes de estar en canal 6, salía en las carrozas de la Municipalidad de San José y este es mi noveno año en Repretel, saliendo en el Festival de la Luz, me encanta y conforme pasan los años, me gusta más”, comentó.

Ítalo, antes de iniciar cada transmisión, tiene una rutina, que es pasar a saludar a la tarima del PANI, donde según dice, tiene un montón de amigos.

“Hace ocho años conocí a Diego, en la tarima del PANI, y conforme pasaban los años lo iba a saludar; pero el año pasado Dieguito, estaba ahuevado porque iba a cumplir 16 años, y no encontraba una familia, siempre le dije que no perdiera la fe”, agregó Marenco.

El querido macho dijo que este sábado le llegó un mensaje de una señora que lo quería saludar junto con el hijo, para tomarse una foto; pero cuando el presentador le preguntó que quién era su hijo, casi se va de espaldas, ya que era su amigo Diego.

“Qué cosa más bella, me voy a encontrar con Diego y su mamá adoptiva, de verdad no hay que perder la fe. Va a ser la primera vez de mi amigo viendo el Festival con su mamá y eso me llena de mucha alegría”, comentó.

Marenco contando esa emotiva historia de amor, aprovechó y les dejó un mensaje a sus seguidores para que no perdieran la fe ni las ganas de soñar en grande.