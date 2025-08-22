Ítalo Marenco cuenta a quiénes dedicará su participación en MQB y no es a su esposa ni a su hija

Ítalo Marenco fue confirmado este viernes 22 de agosto como el décimo participante de MQB de Teeletica. (Captura/Captura)

Ítalo Marenco dedicará su participación en Mira quién baila (MQB) a tres personas muy especiales en su vida y no están incluidas ni su esposa ni su hija.

El presentador fue confirmado este viernes como el décimo participante de la competencia de baile de Teletica, cuya primera gala será el domingo 14 de setiembre.

LEA MÁS: Ítalo Marenco se pegó su primera llorada en Teletica; esta fue la razón

Luego de hacerse oficial su llegada a canal 7, tras renunciar a Repretel hace tres semanas, compartió un video en sus redes en el que además mostró cuál será “su toque mortal” para ganar la segunda temporada de MQB.

“Ahora sí, se despapayó Tere. Me llamaron al puro final, o sea, raspando la olla. Sí, es oficial, voy para Mira quién baila, lo bueno, es que tengo varios toques. Tengo otro toque mortal que es el toque del toro”, dice en el video que subió a su Instagram donde sale junto a su pequeña Irene.

Ítalo Marenco anunció su participación en MQB en sus redes

En este posteo además quiso dejar claro que lo dará todo en la pista por “mi papá, por mi mamá y por La trafiquina”. Tanto sus padres como su gran amiga cuidacarros ya están en el cielo.

“Actitud es lo que sobra, talento... uno nunca sabe. Así que nos vemos en la pista de baile”, menciona.

Su publicación lleva más de 200 comentarios de sus seguidores, quienes están muy felices de volverlo a ver la pantalla y, sobre todo, bailando.

LEA MÁS: Ítalo Marenco le salvó la vida a Montserrat del Castillo días antes de su llegada a Teletica

Sus nuevos compañeros de Teletica también le han escrito para darle la bienvenida y desearle todo lo mejor.