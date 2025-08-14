Ítalo Marenco dijo lo que más extrañará de Repretel y qué hará antes de entrar a su nuevo trabajo

Ítalo Marenco y su último día en Giros, de Repretel, este 14 de agosto de 2025. Cortesía Repretel (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

Ya es un hecho que Ítalo Adolfo Marenco Campos dejó de ser ficha de Repretel, donde figuró los últimos 11 años.

Este 14 de agosto fue su último día en Giros, de canal 6, y al terminar el programa nos confesó qué será lo que más extrañará de la televisora que lo vio crecer como presentador.

“Todo, el grupo de trabajo es muy bonito. El día a día con ellos es... un grupo muy lindo, muy unido y yo sé que les va a ir excelente. Es que a todos los voy a extrañar, pero igual no dejamos de ser amigos”, mencionó.

Ya es prácticamente un hecho que su renuncia a la televisora de La Uruca se debe a que lo ficharon en Teletica, aunque ninguna de las dos partes lo ha confirmado aún.

Así fue la despedida de Ítalo Marenco

Se dice que el también actor será uno de los participantes de Mira quién baila (MQB) y, aunque se lo preguntamos, obvió la pregunta y se echó una carcajada.

¿Cuándo sabremos noticias suyas y de su nuevo trabajo?, le volvimos a consultar.

“Espero que pronto”, agregó entre risas.

Mientras se oficializa su llegada a canal 7, que se cree será la próxima semana, pues los ensayos oficiales de los participantes de MQB inician el 25 de agosto, el presentador nos confesó qué hará en estos días que estará fuera de cámaras.

“Voy a darme cuatro cuatro días con mi familia, vamos a ver si nos vamos para algún lado a descansar para darle con todo a lo que viene”, dijo.

Marenco agregó que su esposa Cindy Villalta y su hija Irene han sido su mayor apoyo y soporte en este giro que hará a su vida a partir de ahora.