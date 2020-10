“Los dos lloramos (cuando se lo enseñó). Me dijo que muchas gracias y que sí era para toda la vida (por la leyenda). Me dijo que estaba hermoso y desde que vio la luna me dijo de una ‘esa es por la luna que yo le canto a Irene’, entonces, fue un momento como muy íntimo con ella y ahí es donde yo digo que valió la pena todo lo que sufrí cuando me estaban tatuando, al ver las lágrimas de mi mamá”, mencionó.