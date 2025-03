Ítalo Marenco lloró recordando a la Trafiquina y conmovió a todos en Giros con poderoso mensaje

Ítalo Marenco y Maricriz Rodríguez fueron los que presentaron Giros este viernes. (redes/Captura de video)

A Ítalo Marenco le tocó este viernes aplicar la popular frase, ‘el show debe de continuar’, y a pesar del dolor que embarga su corazón llegó a presentar el programa Giros.

Hace tan solo unas horas atrás recibió la dura noticia que su amiga la Trafiquina falleció en el hospital de León, Nicaragua, luego de presentar un severo problema en su hígado.

El presentador inició el programa de canal 6 diciéndole a los televidentes que “hay que darle muchas gracias a Dios por las personas que están al lado de uno y, ¿saben qué, también?, darle muchas gracias por la vida”.

"La bendición, la bendición" le pasaba diciendo Ítalo a su amiga La Trafi cuando pasaba a saludarla. (JORGE CASTILLO)

Después de unos minutos y de tomar aire habló de doña Janet Pérez y de la gran enseñanza que le dejó esta cuidacarros nicaragüense que se ganó su corazón desde hace siete años.

“Ayer en horas de la noche partió una amiga mía, una amiga muy sentida, Janet Pérez, mi querida Trafiquina, hicimos un lazo muy fuerte hace más de siete años y la Trafiquina me enseñó que la amistad no entiende de billeteras, la amistad no entiende de color de piel, la amistad no entiende de que si usted vive aquí o vive allá o si usted es de una frontera o de la otra. La Trafiquina era la Trafiquina, una persona maravillosa”, dijo con alegría.

Ella es la Trafiquina, la gran amiga de Ítalo Marenco

Marenco también recordó la primera vez que se vieron en la esquina de San Francisco de Dos Ríos donde ella cuidaba carros y agilizaba el paso vehícular todas las mañanas.

“Me dijo: ‘Mirá, a mí me dicen que usted es famoso, pero como yo no tengo tele, a mí no me interesa quién es usted y ya ahí me ganó. Se ganó un lugar en mi corazón”, mencionó.

El presentador de Repretel también contó cuando una vez le dio otra gran lección de que no hay que denigrar a las personas por su condición o bajos recursos, porque al final todos somos iguales.

“‘A mí la gente me dice que yo soy nadie, pero yo soy alguien, yo soy la que pongo respeto en esta esquina’, y eso a mí me ganó, porque a veces, gente, no sé, ¿qué nos vamos a llevar?, porque nos creemos más que una persona si su sangre es roja y mi sangre también”, recalcó.

LEA MÁS: Esto dijo Ítalo Marenco tras volver al que fue su lugar de encuentro con la Trafiquina

La Trafi le había pedido al mismo Ítalo que la ayudara a regresarse a Nicaragua para estar con sus nietitos, sin imaginar que esa sería su última voluntad.

Ella cayó en el hospital hace unos días y estuvo una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) entubada hasta que este 27 de marzo su corazón dejó de luchar.

“Yo que tuve a mi mamá y a mi papá en la UCI es terrible y la Trafi luchó hasta el final. Lo que se sabe es que la velaron ayer (jueves), hasta donde sé”, dijo.

La Trafiquina, la querida y gran amiga de Ítalo Marenco, murió este jueves, confirmó el presentador de Repretel a La Teja. (Instagram/Instagram)

Su compañera Maricruz Rodríguez le indicó que iban a ver un reportaje que Informe 11 Las Historias le había hecho a doña Janet y al terminar la nota ya Ítalo no pudo contener sus lágrimas.

Con voz entre cortada y respirando hondo Ítalo solo alcanzó a decir: “¿qué les puedo decir?, doy gracias a Dios por esa amistad tan linda”.

Las últimas palabras de la Trafiquina a Ítalo Marenco

Luego de este pequeño homenaje para su gran amiga la Trafi, que en paz descanse, el presentador se guardó su dolor y le dio un giro a su ánimo para continuar con el programa con la misma alegría de siempre.