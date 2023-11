Ítalo Marenco mostró un gran recuerdo para demostrar que sí fue futbolista profesional

Íltalo Marenco, presentador de Giros de Repretel, antes de actor y trabajar en televisión fue futbolista.

Ítalo Marenco sacó del baúl de los recuerdos una serie de recortes de periódicos para contarle a sus seguidores, con pruebas, de que sí fue futbolista y que hasta tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero.

Al presentador lo pasan vacilando que es mentira que jugó en Primera División con Saprissa porque nunca lo vieron en la cancha o no lo recuerdan, principalmente sus compañeros de Repretel, pero mostró varias fotos y entrevistas que le hicieron hace más de 15 años.

Ítalo Marenco mostró un gran tesoro

Hasta mostró la carta que habían enviado de un equipo extranjero para que fuera a jugar con ellos.

“Qué increíble lo que me encontré aquí, familia, esto dice: ‘Para don Mainor Vargas’, esto fue el 15 del 7 del 2009. Esta es la carta donde la Chingolana me pedía creo que a Saprissa o a Barrio México, no sé a cual de los dos, para que fuera a jugar al Calcio de Italia. Esto es un tesoro”, mencionó Marenco en un video que compartió en sus redes.

También mostró un recorte de periódico, donde salía con el cabello largo y jugaba para la Universidad de Costa Rica, y contó que ese día fue especial porque metió cuatro goles, contra Osa.

Ítalo Marenco sacó estos recortes del baúl

El presentador de Giros, de Repretel, siempre vacila que no logró ser un gran futbolista porque se lesionó las rodillas, como dicen popularmente.

Eso sí, esa pasión por el fútbol no se le ha ido porque de vez en cuando va a mejengear con sus amigos.