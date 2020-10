“Muchas personas me han preguntado cómo hago para estar positivo, feliz, a la par de todo lo que está pasando con el tema de mi mamita. Es duro, es duro, no les puedo negar que he llorado, no les puedo negar que he pasado más de una madrugada en vela, es un proceso delicado pero la satisfacción mía de darle lo mejor a mi mamita en estos momentos es lo que me hace salir adelante”, dijo.