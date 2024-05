Ítalo Marenco recordó la vez que le hizo pesada broma a Marianela Valverde en Combate

El programa Combate fue de los más vistos hace más de 10 años atrás (Mayela López)

En redes sociales anda circulando una imagen del famoso programa Combate que tuvo Repretel hace 10 años atrás y de cuando hicieron el reto de pasar encerrados las 24 horas del día en la casa de Guanto, personaje del reality.

Varios de los exparticipantes del espacio la han compartido, recordando cuando la gente ni dormía con tal de verlos hacer las diferentes pruebas que les ponía la producción o simplemente para verlos dormir a ellos.

El presentador en ese entonces el programa era Ítalo Marenco, a quien dicha imagen le trajo a la mente el día en que le jugó una broma muy pesada a su compañera de conducción Marianela Valverde.

La ahora figura de la revista Giros recordó que el estar encerrados en esa casa fue toda una locura porque estuvieron en vivo de lunes a sábado.

“Pasó de todo, casi quiebro a La Roca que estábamos mejengueando, me le barrí y casi lo quiebro. Nos subimos al techo y se desfondó el techo y caímos, nos subimos a un panal y nos empezaron a picar las avispas, no teníamos qué comer, en fin”, mencionó.

Esta es la imagen que anda circulando cuando los de Combate vieron la encerrona en la casa de Guanto.

Pero la anécdota que jamás olvida fue cuando hizo que “Nela” se desmayara por culpa de un sapo y que después ella lo persiguiera por toda la casa con una escoba en la mano diciéndole que la tenía harta con sus bromas.

“Yo no sabía que Nela le tiene fobia a los sapos, la cosa es que ella ve un sapo y se desmaya. Y yo agarré un sapo, ustedes no se imaginan, era así (de grande), y lo metí en una bolsa y se lo tiré y hace (finge que se desmaya). Donde yo veo que se desmaya dicen: ‘llamen a la ambulancia, Nela no responde’. Vea gente yo me sentí como un cu...y ya después le pedí perdón, al día de hoy yo no sé si me ha perdonado”, mencionó.

La modelo Marianela Valverde también contó su versión de los hechos y confesó que ella siempre sospechó que Ítalo siguió las indicaciones de la producción del programa porque solo ellos sabían de su fobia y que al final se enteró que era un sapo de hule aunque lo vio muy real.

“Para mí era real y en ese momento me dio un soponcio, un patatús con un ataque al mismo tiempo que casi me muere o sea, yo sentí que me iba a morir, de hecho la fobia es esa sensación de muerte que no le deseo a nadie”, mencionó Nela.

Marianela Valverde e ïtalo Marenco fueron los últimos presentadores del programa. Aquí cuando estaban en la casa de Guanto. (Rafael Murillo Rodriguez)

La presentadora contó que a raíz de eso varios padres le escribieron que sus hijos no pudieron dormir ese día y que hasta sicólogos la contactaron para ayudarla con su fobia.

Combate se estrenó en agosto de 2011 y se mantuvo al aire hasta el 2016 y todos los miembros tanto del equipo azul o naranja ganaron popularidad al ser uno de los programas más vistos de la televisión nacional.