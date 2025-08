Ítalo Marenco revela a La Teja por qué renunció a Repretel

Ítalo Marenco trabajó sus últimos años en Repretel como presentador de Giros. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram)

La renuncia de Ítalo Marenco a Repretel, indudablemente, sacudió este viernes a la televisora de La Uruca.

Tras 11 años, el experimentado presentador decidió cerrar su ciclo en ese canal, donde fue figura estelar de algunos de sus grandes programas y principales transmisiones.

Combate, Guerreros, Batalla de talentos, Giros y transmisiones de fin y principio de año como toros, tope y Festival de la Luz fueron algunas de las producciones en las que Ítalo trabajó durante su tiempo en la empresa de los canales 4, 6 y 11.

Horas después de hacer pública su inesperada salida del canal, Ítalo conversó con La Teja y reveló el verdadero motivo de su renuncia.

También confirmó que continuará al aire por canal 6 hasta el jueves 14 de agosto y se refirió a su posible llegada a Teletica.

¿Por qué renunció a Repretel?

Porque la vida son procesos y este fue mi proceso. Hoy (este viernes) lo cerré con un gran agradecimiento. Fue un momento muy lindo también y me voy muy agradecido. Ya eran 11 años en Repretel, un lugar que me vio crecer y donde me dieron la oportunidad de desenvolverme. Cuando a mí me llamó Gastón Carrera (exproductor general de Repretel) yo le dije que si alguna vez la gente me llegaba a querer era por lo que yo soy; no puedo ponerme caretas, es lo que soy, y 11 años después fue durísima esta despedida y yo muy feliz también de ver qué me depara el futuro.

¿Venía considerando renunciar o fue una decisión rápida?

Conforme pasan los años uno se vuelve más agradecido con el canal. Ahí a uno lo tratan muy bien. Estaba muy a gusto ahí y estoy, porque me voy hasta el 14 (de agosto) entonces voy a seguir ahí en la pantalla un ratito más, pero sí, yo lo venía considerando de un tiempo para acá, también viendo a ver qué me tiene Dios para el futuro.

¿Consultó con alguien la decisión que finalmente tomó?

Fue una decisión que tomé con mucho tiempo de anticipación y en familia. Cindy (Villalta, su esposa) es mi compañera de vida y ya ella me venía diciendo que qué era lo que quería, que le dijera y empezamos a hablarlo. Cindy es muy sabia y su experiencia es impresionante, no solo en tele sino en la vida, ella es muy sabia y escuché sus consejos y al final tomamos la decisión en beneficio de nuestra familia.

Ítalo Marenco contó que su esposa, Cindy Villalta le ayudó mucho a tomar la decisión que anunció este viernes a Repretel. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

¿Qué destaca de su paso por Repretel?

El crecimiento enorme que tuve ahí. Por eso es que siempre voy a ser agradecido con esta institución que me abrió las puertas. Llegué a Repretel y yo estaba soltero, sin hijos, con papá y con mamá. Imagínese todo lo que viví ahí y lo más lindo de todo fue que la familia costarricense, muchas de ellas me adoptaron como un hijo y eso se los voy a agradecer siempre y lo voy a llevar en mi corazón. Me ponen en mensajitos que donde yo vaya, me van a seguir.

Sus compañeros están muy dolidos con su salida…

Con Yamileth (Guido, su jefa) siempre voy a estar eternamente agradecido. De las cosas más bellas que he tenido son mis compañeros. Voy a estar tremendamente agradecido con todos ellos. Este grupito es hermoso, lo agradecí mucho, nos pegamos una llorada con Maricrís y con Charlyn (cuando les dijo de la renuncia). A Rafa me lo llevo como un hermano y es de las partes duras de las despedidas, pero les deseo lo mejor y ellos lo van a hacer excelente.

¿Qué busca exactamente con su salida de canal 6?

Cerrar un proceso para ver qué me trae la vida y creo que lo mejor está por venir.

Se dice que va para Buen día de Teletica, ¿qué hay de cierto?

Por ahora acabo de cerrar este proceso del cual estoy muy agradecido y espero que lo mejor esté por venir.

Lo han pedido para Mira quién baila y ya está libre, ¿qué dice de eso?

No bailo absolutamente nada.

Charlyn López, Rafa Pérez, Maricrís Rodríguez e Ítalo Marenco eran el cuarteto dinámico de Giros. Fotografía: Cortesía Repretel. (Instagram)

¿Le gustaría?

No tengo idea. No sé ni qué decir sinceramente.

¿Qué dice de todo el cariño que le ha expresado el público tras conocer que se va de Repretel?

El tesoro más grande que me voy a llevar a la tumba cuando me muera va a ser el cariño de la gente. Las familias me adoptaron, me quedé sin mamá y sin papá y desde el día que murieron ellos, nunca me ha faltado un abrazo de mamá ni de papá en la calle porque las señoras y las personas siempre me lo brindan y ese es el regalo más grande que me puedo llevar.

