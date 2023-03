Ítalo Marenco sacó las uñas para defender a su amiga la Trafiquina

Ítalo Marenco defendió a su amiga

Al presentador de Giros Ítalo Marenco le incomoda que ciertas personas traten mal a su amiga Janneth Pérez, mejor conocida como la Trafiquina, por lo que les tiró con todo en su cuenta de Instagram.

“Nunca he entendido por qué les molesta su existencia, me llegan mensajes diciéndome que por qué la abrazo o por qué le doy la mano, que si no me da asco”, expresó el presentador.

Además, comentó que así como hay personas que no tienen corazón, hay otras que ayudan a su amiga de buena forma, afirma que la Trafiquina es una persona pulseadora, que ha pasado por muchas cosas difíciles.

Ítalo Marenco tiene una amistad de años con su amiga la trafiquina. Archivo

“Hay gente que ve la presencia de la Trafiquina como un ejemplo de superación y eso es lo que es, no hay que tildar a una persona de nicaragüense o de vagabunda, solo porque no tiene trabajo”, afirmó Marenco.

También invitó a la gente a sentarse una hora con la pulseadora nicaragüense para que escuchen su historia de vida, ya que asegura que es de admirar, comentó que su amiga no es perfecta porque a veces se pelea con la gente, pero lo hace para defenderse.

“La Trafiquina es una persona que tiene un lugar especial en mi corazón, la quiero y la aprecio, y dentro de lo que puedo le ayudo”, comentó.

Por otro lado, el presentador de Giros hace una invitación para ayudar a la Trafiquina y, además, agradeció a todo aquel que en algún momento ha ayudado a su querida amiga.

Doña Janneth Pérez Espinoza, mejor conocida como La Trafiquina, y quien es una gran amiga llegó a darle el pesame a su amigo Ítalo. Foto de Jorge Castillo (JORGE CASTILLO)

Video: Vea el tierno y solidario abrazo de “La Trafiquina” a Ítalo Marenco

“A todo aquel que le estorbe su existencia se tiene que aguantar, porque hay Trafiquina para rato”, expresó.

La mujer se ha convertido en la mejor amiga de Italo, al punto que el conocido presentador pasa todas las mañanas a recibir la bendición de su querida amiga, quien cuida carros en San Francisco de Dos Ríos.

Esta amistad ha sido tan real, que en febrero la señora dejó sus labores para acompañar a su fiel amigo en el sepelio de su padre, el actor Álvaro Marenco.